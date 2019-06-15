HABER

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD bölgeyi terk etmeli

DÜNYA HABERLERİ  | 15.06.2019 00:15 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşmesinde bölgenin istikrar ve güvenliği için ABD’nin bölgeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD bölgeyi terk etmeli

Şangay İşbirliği Toplantısı’na katılmak üzere Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir araya geldi. İran ile Afganistan arasında özel bir ekonomi grubunun kurulması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, Afganistan ile ilişkileri geliştirmek istediğini ifade etti.

Bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Ruhani, bölgedeki istikrar ve güvenliğin korunması için ABD’nin bölgeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.

Bişkek’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi’ne Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan'ın devlet başkanı ve Hindistan'ın başbakanı katıldı. Zirvede Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan liderleri de gözlemci sıfatıyla katıldı.

(İHA)

PARTNERFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracıFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracı
New York’ta Aşı Zorunluluğunda Dini Muafiyet KalktıNew York’ta Aşı Zorunluluğunda Dini Muafiyet Kalktı
‘Moskova'nın Türkiye-ABD’nin Arasını Açmasına İzin Vermeyeceğiz’‘Moskova'nın Türkiye-ABD’nin Arasını Açmasına İzin Vermeyeceğiz’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN ABD ruhani

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BM'den ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama

Gerilim tırmanıyor! ABD ve BM'den açıklama

Suudi Bakan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya destek talebi

Suudi Bakan'dan skandal talep!

Trump: Saldırıyı İran yaptı, Umman Boğazı kapanmayacak

Trump: Saldırıyı İran yaptı, Umman Boğazı kapanmayacak

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

Uber uçan taksi çıkarıyor!

İşte Uber'in uçan taksisi

Sadece camiler değil Müslüman mezarlıklarını da yıkıyorlar!

Sadece camiler değil Müslüman mezarlıklarını da yıkıyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.