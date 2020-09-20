İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD, zorbalıkla muamele ederse bizden kesin bir cevap alır

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırımlarını geri getirmede başarısız olduğunu savunarak, "ABD, zorbalıkla muamele ederse bizden kesin bir cevap alır." dedi.

Başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşma yapan Ruhani, ABD'nin İran'a karşı hayata geçirdiği yeni yaptırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD'nin son bir ay içinde kendi gücünün merkezi olarak gördüğü BMGK'da İran'a karşı 3 defa başarısızlığa uğradığını ifade eden Ruhani, "İran Cumhurbaşkanı olarak ilan ediyorum: ABD, zorbalıkla muamele ederse ve BMGK kararlarını pratikte uygularsa kesinlikle bizden kesin bir cevap alacaktır. ABD, kararların geri geldiğini iddia ediyor fakat kimse bunu kabul etmiyor." diye konuştu.

"ABD BUGÜN KESİN OLARAK YENİLGİYE UĞRAMIŞTIR"

ABD'nin tüm süreçlerde yenilgiye uğradığını ve uluslararası camiadan olumsuz yanıt aldığını, geleneksel müttefiklerinin dahi yanında durmadığını dile getiren İran Cumhurbaşkanı, şöyle konuştu:

"ABD, 2.5 yıldır İran'a karşı uluslararası bir koalisyon meydana getirmeye ve BMGK yaptırımlarını tekrar yürürlüğe sokmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Nükleer anlaşmadan ayrıldığı günden bu yana kısa sürede AB'yi yanına çekeceğini ve İran'ın atacağı adımlarla yaptırımları geri getirmek için eline bahane vereceğini düşünüyordu. İran'ı bunun için tahrik etti fakat olmadı."