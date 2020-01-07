İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD'liler Süleymani'yi öldürerek büyük bir stratejik hata yaptılar"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmekle "büyük bir stratejik hata" yaptığını savundu.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Ruhani ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili, görüşmede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Süleymani'nin DEAŞ'a karşı verdiği mücadele ile Avrupa Birliği ve bölge halkı üzerinde "büyük bir hakkı olduğunu" iddia eden Ruhani, "Süleymani'nin DEAŞ'a karşı attığı adımlar olmasaydı bugün Avrupa büyük bir tehditle karşı karşıya kalırdı." dedi.

ABD'nin bu eylemle hedefine ulaşamadığını ve sonucun aksi yönde olduğunu savunan Ruhani, bu olaydan sonra İran'ın yönetim ve halk olarak, her zamankinden daha fazla birlik ve dayanışmasına şahit olduklarını ifade etti.

Süleymani'nin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin daveti üzerine Bağdat'a gittiğini aktaran Ruhani, şu değerlendirmede bulundu:

"ABD'nin bu adımı Irak'ın egemenliğinin ihlali, bu ülke halkına hakaret ve İran halkına karşı affedilemez bir cinayettir. ABD'liler Süleymani'yi öldürerek büyük bir stratejik hata yaptılar. Bu cinayetin sonuçlarından ABD yönetimi sorumludur. ABD'liler bilmelidir ki güvenlikleri ve çıkarları bölgenin tamamında tehlikeli şartlarla karşı karşıyadır. ABD, kendini bu büyük cinayetin sonuçlarından koruyamaz."