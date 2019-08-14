HABER

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “ABD’nin Basra Körfezi’ndeki koalisyon planı uygulanabilir değil”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2019 12:33 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin Basra Körfezi’nde kurmak istediği askeri koalisyonun sadece slogandan ibaret olduğunu, bu planın uygulanabilir olmadığını söyledi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, ABD tarafından Basra Körfezi’nde kurulması planlanan koalisyonun uygulanabilir olmadığını söyleyerek, “Bu plan uygulansa dahi bölgenin güvenliğine hiçbir faydası olmayacaktır” dedi.Körfez ülkelerine seslenen Ruhani, İran İslam Cumhuriyetinin Körfez’e kıyısı olan diğer ülkelerle birlikte, bölgenin güvenliğini sağlamaya her zaman hazır olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin Basra Körfezi’nde kurmak istediği askeri koalisyonun sadece slogandan ibaret olduğunu, bu planın uygulanabilir olmadığını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümet toplantısında yaptığı konuşmada, ABD tarafından Basra Körfezi’nde kurulması planlanan koalisyonun uygulanabilir olmadığını söyleyerek, “Bu plan uygulansa dahi bölgenin güvenliğine hiçbir faydası olmayacaktır” dedi.
Körfez ülkelerine seslenen Ruhani, İran İslam Cumhuriyetinin Körfez’e kıyısı olan diğer ülkelerle birlikte, bölgenin güvenliğini sağlamaya her zaman hazır olduğunu söyledi. Basra Körfezi’nin güvenliği için yabancı güçlere ihtiyaçlarının olmadığını vurgulayan Ruhani, bölge ülkeleri ile kurulacak ilişkinin önemine işaret ederek, “Bölge ülkeleri arasındaki işbirliği ile kendi güvenliğimizi sağlayabiliriz. ABD’nin sunduğu vaat ve tekliflerin onlara hiçbir faydası olmayacaktır” dedi.
ABD öncülüğünde Basra Körfezi’nde kurulması planlanan koalisyona İsrail’in de katılacağı yönündeki açıklamaları değerlendiren Ruhani, İsrail’in kendi güvenliğini sağlamaktan aciz olduğunu ifade ederek, “İsrail’in olduğu her yerde katliam ve ölümler gerçekleşmiştir. Bölgedeki terörizmin kaynağı Siyonist İsrail rejimidir” ifadelerini kullandı.

“Nükleer Anlaşmadaki Taahhütler Askıya Almaya Devam Edeceğiz”
Nükleer anlaşmadaki bazı taahhütlerin askıya alınmasına ilişkin müzakerelerin devam ettiğini söyleyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “Eğer ikinci 60 günlük süre içerisinde bir sonuca varamazsak üçüncü aşamayı başlatacağız. Ardından 60 gün daha süre tanıyarak mantıklı bir çözüm yolu bulmaya çalışacağız” dedi.

PARTNERÖlümlerden sonra çekilen ürkütücü fotoğraflar!Ölümlerden sonra çekilen ürkütücü fotoğraflar!
Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştıErdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
Suudi Arabistan Kralı ile BAE Prensi Yemen’i görüştüSuudi Arabistan Kralı ile BAE Prensi Yemen’i görüştü

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Mansur Yavaş müjdeli haberi duyurdu! Yüzde 50 indirim...

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Bodrum'da feci kaza! Ünlü oyuncunun oğlu gözaltına alındı

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Yer: İstanbul! İlçede herkes böyle geziyor

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Bodrum-İstanbul uçağında korku dolu anlar! Ünlü sanatçı ölümden döndü

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

Dikkat! Bu yollar saat 10.00'dan itibaren kapatılacak

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Kılıçdaroğlu’ndan Baykal’a bayram ziyareti

Kılıçdaroğlu’ndan Baykal’a ziyaret

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan askerlerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefondan böyle seslendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Ağustos ayı zafer ayıdır

MHP lideri Bahçeli: Ağustos ayı zafer ayıdır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.