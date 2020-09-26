İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD'yi Vahşilikle Suçladı

ABD’nin yeni yaptırım kararlarının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington yönetimini vahşilikle suçladı ve İran halkından Beyaz Saray’a tepki göstermelerini istedi.

İran devlet televizyonunda yaptığı konuşmasında Ruhani “Amerikalılar İran’a milyonlarca dolarlık zarar verdiler. Biz böyle bir vahşilik yapmadık. İran halkının laneti ve nefretinin adresi Beyaz Saray’dır” dedi.

Beyaz Saray, Pazartesi günü İran Savunma Bakanlığı ve nükleer programıyla ilişkili olan diğer bazı kurumlara yönelik yeni yaptırımları devreye soktu. Perşembe günü de Washington yönetimi, bazı İranlı yöneticileri insan hakları ihlalleri yaptıkları gerekçesiyle yaptırım listesine dahil ettiğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerika’yi İran’la imzalanan nükleer anlaşmadan çekmesinden buy ana Washington yönetimi İran’a yönelik yeni yaptırımları devreye sokuyor. Bu durum iki ülke arasında tansiyonunn sürekli olarak yükselmesine neden oluyor.

