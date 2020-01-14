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  4. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “Affedilemez bir hata”

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “Affedilemez bir hata”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.01.2020 12:39 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran tarafından düşürülen Ukrayna uçağı hakkında yaptığı açıklamada kazaya ilişkin, “Affedilemez bir hata” dedi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü kabul edilen Ukrayna Havayolları’na ait uçağa ilişkin yaptığı açıklamada kazaya ilişkin “Affedilemez bir hata” ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran tarafından düşürülen Ukrayna uçağı hakkında yaptığı açıklamada kazaya ilişkin, “Affedilemez bir hata” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü kabul edilen Ukrayna Havayolları’na ait uçağa ilişkin yaptığı açıklamada kazaya ilişkin “Affedilemez bir hata” ifadelerini kullandı. Ruhani, “Ben uçağın düşmesinin sıradan bir kaza olduğuna ihtimal vermiyordum nitekim uçağın düşüşüyle ilgili ayrıntılı bir araştırma yapılması için çok çaba sarf ettim. Silahlı kuvvetlerle yapılan iş birliği sayesinde, olayın çok üzücü ve affedilmez bir insani hatadan meydana geldiğini öğrendik. O an itibariyle sorumlulara halkı hemen bilgilendirmeleri talimatını verdim” açıklamasında bulundu.
Ruhani konuşmasının devamında, "Halkımız da bu acıya ortaktır, ancak yöneticilerin ahlaki çerçevede ve kuralların gerektirdiği gibi kendilerini bilgilendirip, bilgilendirmediklerini bilmek istemektedirler. Bu küçük bir olay değildir. İran’ın hava güvenliğiyle ilgili bir konudur. Bu sadece hayatını kaybeden 176 kişiyle ilgili değildir. Elbette hepsi bizim için azizdiler, ancak İran’ın hava güvenliği milletimiz ve bütün dünya için çok önemlidir. Halkımız bu olayda kimlerin ne kadar hatası ve sorumluluğu olduğunu bilmek istemektedir. Ucu kime dokunursa dokunsun, sorumluların cezalandırılmasını istemektedirler" ifadelerini kullandı.
Ruhani, kendi hükümetlerinin halklarına ve diğer ülke halklarına karşı sorumlu olduğunu belirterek, "Hepsinden önemlisi halkımızın bir daha bu tür bir olayın tekrar etmeyeceğinden emin olması gerekmektedir. Halkımız, dünya halkları bu olayın tekrar etmemesi gerektiğini düşünmektedir ve bunun için de bağlı bulunduğumuz tüm anlaşmaların gereklerini yerine getirmesine büyük bir önem vermektedir" dedi.
Yapılan bu anlaşmaların tekrar gözden geçirilmesi ve uyulması gereken tüm prosedürlerin bir kez daha araştırılması noktasında hepimizin sorumluluğu vardır diyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Neden? Hangi sebepten dolayı? Hangi prosedürün, neresinde bir eksiklik vardı ki bu üzücü olay meydana geldi? Uygulamada ne tür eksiklikler ve zaaflar vardı ki ülkemiz tarihinde bir ilk olan bu esef verici olay meydana geldi? Daha önce asla hiçbir savunma sistemimiz üstelik başkentte bir sivil uçağa karşı böylesi bir hata işlememişti. Bu musibetten etkilenen tüm aziz ailelere, bu konunun takipçisi olacağımızı, bu işte en başından yargılama sonuna kadar tüm cevapları ortaya çıkaracağımızı ve böylesi bir olayın bir daha tekrar etmeyeceğinden emin olana kadar çabalarımızı sürdüreceğimizi bildiririm" diye konuştu.
Ruhani son olarak düşen Ukrayna uçağında ölenler ve Kirman’daki cenaze merasiminde ölenlerin ailelerine tekrar başsağlığı diledi.

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