İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymadığını ve Birleşmiş Milletler kararını görmezden geldiğini belirterek, "Artık top borçlu olan ABD’de” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD’nin ABC kanalına konuştu. ABD’nin Suudi Arabistan’nın Aramco petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran’ı sorumlu tutmasına tepki gösteren Ruhani, ABD ve Avrupa’dan saldırıyı İran’ın gerçekleştirdiğine dair tüm belgeleri dünya ile paylaşmalarını isteyerek, Saldırıdan İran’ı sorumlu tutan üç ülke liderine neden İran’ı suçladıklarını sordum. Tek söyledikleri şey Yemenlilerin böyle bir saldırıyı yapamayacakları oldu. Peki Yemenlilerin gücü hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz? Gerçekten güçleri böyle bir saldırıya yetmiyorsa, saldırı nereden gerçekleşti? Bana belge gösterin” ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan konuya ilişkin elindeki tüm belgeleri kendisine göndermesini istediğini aktaran Ruhani, İran’a suçlamada bulunan ülkelerde hiçbir delil olmadığını vurgulayarak, "İran’ı suçlayan her üç Avrupa ülkesi de Yemen savaşında ABD’nin ortağıdır. Suudi Arabistan ve BAE’ye silah gönderiyorlar. Onlar bu konuda bir hüküm veremezler” dedi.

İran’a yönelik yaptırımların İran milletini hedef aldığını söyleyen Ruhani, yaptırımların devam edemeyeceğini ve sonuçlarının ağır olacağını belirterek, "ABD uyguladığı yaptırımlarla İran milletini devlete karşı tahrik edeceğini düşündü. Bugün İran milleti asıl sorumlunun ABD olduğunu çok iyi biliyor” şeklinde konuştu.

Uluslararası Atom ve Enerji kurumunun raporlarında İran’ın nükleer anlaşmaya bağlı kaldığının belirtildiğine işaret eden Ruhani, yaptırımların devam ettiği her geçen gün İran milletinin ABD hükümetine öfkesinin artacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyeceğini söyleyen Ruhani, Trump’ın 2015 yılında imzalanan anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, ”Ancak o zaman ihtiyaç olursa kendisi ile telefonda görüşebilirim. Elbette ilk etapta neden BM’nin 2231 sayılı kanununu çiğnediklerini ve taahhütlerini askıya aldıklarını BM’ye delilleri ile anlatmalılar. O nedenle artık top İran’a borçlu olan ABD’de” dedi.

