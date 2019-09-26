HABER

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Artık top ABD’de”

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.09.2019 11:49 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymadığını ve Birleşmiş Milletler kararını görmezden geldiğini belirterek, "Artık top borçlu olan ABD’de” dedi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD’nin ABC kanalına konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine uymadığını ve Birleşmiş Milletler kararını görmezden geldiğini belirterek, "Artık top borçlu olan ABD’de” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD’nin ABC kanalına konuştu. ABD’nin Suudi Arabistan’nın Aramco petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran’ı sorumlu tutmasına tepki gösteren Ruhani, ABD ve Avrupa’dan saldırıyı İran’ın gerçekleştirdiğine dair tüm belgeleri dünya ile paylaşmalarını isteyerek, Saldırıdan İran’ı sorumlu tutan üç ülke liderine neden İran’ı suçladıklarını sordum. Tek söyledikleri şey Yemenlilerin böyle bir saldırıyı yapamayacakları oldu. Peki Yemenlilerin gücü hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz? Gerçekten güçleri böyle bir saldırıya yetmiyorsa, saldırı nereden gerçekleşti? Bana belge gösterin” ifadelerini kullandı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan konuya ilişkin elindeki tüm belgeleri kendisine göndermesini istediğini aktaran Ruhani, İran’a suçlamada bulunan ülkelerde hiçbir delil olmadığını vurgulayarak, "İran’ı suçlayan her üç Avrupa ülkesi de Yemen savaşında ABD’nin ortağıdır. Suudi Arabistan ve BAE’ye silah gönderiyorlar. Onlar bu konuda bir hüküm veremezler” dedi.
İran’a yönelik yaptırımların İran milletini hedef aldığını söyleyen Ruhani, yaptırımların devam edemeyeceğini ve sonuçlarının ağır olacağını belirterek, "ABD uyguladığı yaptırımlarla İran milletini devlete karşı tahrik edeceğini düşündü. Bugün İran milleti asıl sorumlunun ABD olduğunu çok iyi biliyor” şeklinde konuştu.
Uluslararası Atom ve Enerji kurumunun raporlarında İran’ın nükleer anlaşmaya bağlı kaldığının belirtildiğine işaret eden Ruhani, yaptırımların devam ettiği her geçen gün İran milletinin ABD hükümetine öfkesinin artacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeyeceğini söyleyen Ruhani, Trump’ın 2015 yılında imzalanan anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, ”Ancak o zaman ihtiyaç olursa kendisi ile telefonda görüşebilirim. Elbette ilk etapta neden BM’nin 2231 sayılı kanununu çiğnediklerini ve taahhütlerini askıya aldıklarını BM’ye delilleri ile anlatmalılar. O nedenle artık top İran’a borçlu olan ABD’de” dedi.

Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10. Türkiye yatırım konferansına katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, 10. Türkiye yatırım konferansına katıldı
Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalarErdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

En Çok Okunan Haberler

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

MHP Şırnak İl Başkanlığı'na silahlı saldırı

Şırnak İl Başkanlığı'na silahlı saldırı!

HDP'li 5 vekil, İzmir'de oturma eylemine başladı

HDP'li 5 vekil oturma eylemine başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta flaş açıklamalar

'Arabada yarım saat bekletildim'

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıyla ilgili flaş açıklama

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Destici'den Erdoğan'ın BM'deki konuşmasıyla ilgili açıklama

Erdoğan'ın BM konuşması...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.