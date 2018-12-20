İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

Atlı karşılama birliği eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kapıda karşılandı. Her iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından İran Cumhurbaşkanı Ruhani tören kıtasını, 'merhaba asker' diyerek selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Ruhani karşılıklı kabine üyeleriyle tokalaştı. Erdoğan ve Ruhani, gazetecilere poz verdikten sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti. İki lider, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı’na başkanlık edecek.

FOTOĞRAFLI



