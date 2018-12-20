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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde (2) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 12:22 | Son Güncelleme

İran İslam Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

İran İslam Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.
Atlı karşılama birliği eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kapıda karşılandı. İran ve Türkiye milli marşlarının çalınmasının ardından İran Cumhurbaşkanı Ruhani tören kıtasını, 'merhaba asker' diyerek selamladı. Daha sonra Erdoğan ve Ruhani karşılıklı kabine üyeleriyle tokalaştı. Erdoğan ve Ruhani, gazetecilere poz verdikten sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçti. İki lider, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı’na başkanlık edecek.

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-Karşılamadan genel ve detaylar

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Haber: Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)

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