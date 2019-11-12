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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ”Eğer başka bir ABD Başkanı olsaydı müzakere yapabilirdik”

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2019 13:07 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani son New York ziyaretinde kendisine iyi önerilerin verildiğini ancak mevcut şartlar altında ABD Başkanı Donald Trump’a güvenemeyeceklerini söyledi.İran’ın güneyindeki Kirman eyaletinde yetkililer ile bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşma ve ülkedeki genel duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani son New York ziyaretinde kendisine iyi önerilerin verildiğini ancak mevcut şartlar altında ABD Başkanı Donald Trump’a güvenemeyeceklerini söyledi.
İran’ın güneyindeki Kirman eyaletinde yetkililer ile bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşma ve ülkedeki genel duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran’ın normal şartlara sahip olmadığını ve çok zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Ruhani: "Hükümet ve devlet doğru olan yolu seçmiştir ve millet bu konuda çektiği zorluklar karşısında haklıdır. İçinde bulunduğumuz durum bizim seçimimizle değil düşmanın dayatması ile gerçekleşmiştir.” dedi.
İran olarak nükleer anlaşmanın korunması için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Ruhani nükleer anlaşmanın iptal edilmemesi için çok çaba gösterdiklerini belirterek, "Son 3 gün içerisinde açılışını yaptığımız fabrikalar nükleer anlaşmanın gölgesinde yapıldı” ifadesini kullandı.
Suudi Arabistan ve İsrail’in nükleer anlaşmadan ABD’yi geri çektiklerine işaret eden Ruhani, "İsrail açık bir şekilde nükleer anlaşmadan ayrılması için Trump’a aylarca baskı yaptıklarını ve Suudi Arabistan ise para verdiğini açıklamıştı. Tüm bunlar ABD’nin nükleer anlaşmadan ayrılması ile birlikte İran’ın da anlaşmadan çekileceğini ve yaptırımların başlamasından mutluluk duyuyorlardı” şeklinde konuştu.
Son New York ziyaretine işaret eden İran Cumhurbaşkanı Ruhani ziyareti sırasında kendisine iyi önerilerin yapıldığını vurgulayarak, "Ancak mevcut şartlar altında ABD Başkanına güvenmemiz gerekiyordu. Bu ise çok zordu. Eğer başka bir ABD Başkanı olsaydı şimdiye kadar müzakereye yapmış ve bir sonuca varmış olurduk” dedi.

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