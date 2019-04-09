İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ve Macron ikili, bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede nükleer anlaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Ruhani, "İki tarafın da nükleer anlaşma ile ilgili tüm taahhütlerini yerine getirmesini istiyoruz. İran, bu anlaşmadaki meşru ekonomik kazanımlarını bu sayede elde edecektir." ifadelerini kullandı.

Ruhani, İran'ın kendi taahhütlerini yerine getirmesine rağmen henüz karşı taraftan dikkate değer bir adım atılmadığına dikkati çekerek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) şu ana kadar 14 kez İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kaldığını teyit ettiğini kaydetti.

AB'nin taahhütleri kapsamında kurduğu mali kanalın etkili ve süratli bir şekilde uygulamaya geçirilmesini isteyen Ruhani, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu ile ilgili attığı adımı "tahrik edici, tehlikeli ve uluslararası ilişkilerde daha önce görülmemiş bir şey" olarak nitelendirdi.