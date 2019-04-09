HABER

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Fransız mevkidaşı Macron ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 23:02 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "İki tarafın da nükleer anlaşma ile ilgili tüm taahhütlerini yerine getirmesini istiyoruz. İran, bu anlaşmadaki meşru ekonomik kazanımlarını bu sayede elde edecektir" - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: "Fransa, diğer AB şirketleriyle ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını düzeltmesi için teşvikte bulunacak ve bu yönde çaba gösterecek"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ve Macron ikili, bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede nükleer anlaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Ruhani, "İki tarafın da nükleer anlaşma ile ilgili tüm taahhütlerini yerine getirmesini istiyoruz. İran, bu anlaşmadaki meşru ekonomik kazanımlarını bu sayede elde edecektir." ifadelerini kullandı.

Ruhani, İran'ın kendi taahhütlerini yerine getirmesine rağmen henüz karşı taraftan dikkate değer bir adım atılmadığına dikkati çekerek, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) şu ana kadar 14 kez İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kaldığını teyit ettiğini kaydetti.

AB'nin taahhütleri kapsamında kurduğu mali kanalın etkili ve süratli bir şekilde uygulamaya geçirilmesini isteyen Ruhani, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu ile ilgili attığı adımı "tahrik edici, tehlikeli ve uluslararası ilişkilerde daha önce görülmemiş bir şey" olarak nitelendirdi.

- "Fransa bölgesel meseleleri dikkatli bir şekilde takip etmektedir"

Macron da Paris-Tahran iş birliğinin tüm alanlarda geliştirilmesinin zaruretine vurgu yaparak, "Fransa ve AB şirketlerinin, nükleer anlaşmanın tüm içeriğinin uygulanmasıyla ilgili taahhütlerinin takipçisi" olduğunu belirtti.

İran'ın nükleer anlaşma çerçevesindeki çıkarlarının temin edilmesi ve korunması için Fransa olarak ellerinden gelen çabayı ortaya koyacaklarını kaydeden Macron, "Fransa bölgesel meseleleri dikkatli bir şekilde takip etmektedir. Mali kanalın kurulması da AB'nin nükleer anlaşmanın korunması noktasındaki iradesinin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Macron ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Fransa, diğer AB şirketleriyle ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını düzeltmesi için teşvikte bulunacak ve bu yönde çaba gösterecek. Şüphe yok ki Rusya ve Çin'in de bu çabada oynadığı rol çok önemlidir."

Macron, sel felaketi nedeniyle Ruhani'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, Fransa'nın selzedelere insani yardım gönderme kararı aldığını aktardı.

Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...
Yenikapı'da Uber şoförleri eylem yaptıYenikapı'da Uber şoförleri eylem yaptı
GÜNCELLEME - Bursa'da öldürülen Suriyeli kadının annesinin de cesedi bulunduGÜNCELLEME - Bursa'da öldürülen Suriyeli kadının annesinin de cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa İRAN macron ruhani

En Çok Okunan Haberler

Bütün gözler YSK'da! Karar bekleniyor

Bütün gözler YSK'da! Karar bekleniyor

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan askerden acı haber

Acı haber! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Sürüyü yoldan geçirmeye çalışan çobanın feci ölümü

Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Küçükçekmece'de polis, bıçakla saldırdığı öne sürülen kişiyi vurdu

Parkta dehşet! Ailesiyle oturan polise saldırdı! Polis karşılık verince de...

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.