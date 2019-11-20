İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Halk tarihi sınavdan başı dik çıktı"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, benzin zammı nedeniyle ülkede patlak veren protestoların halkın sağduyusu sayesinde başarısız olduğunu söyledi.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ülke genelinde düzenlenen ve ölüm ve yaralanmalara yol açan gösterilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Protestolara neden olan benzin zammının orta ve dar gelirli ailelerin akaryakıt yardımlarından daha fazla yararlanması için yapıldığını dile getiren Ruhani, "Halkımız asıl hedefimizin enerji temini konusunda ülkenin kendine yeterli hale gelmesi olduğunun bilincindedir. Bu sayede dışarıya muhtaç olmayalım, iç üretimle ihtiyacımız olan enerjiyi doğru bir şekilde harcayalım ve aynı şekilde toplumda adaleti sağlayalım." diye konuştu.

Ülke dışından organize edildiğini iddia ettiği eylemlerin halkın bilinç ve sağduyusu sayesinde başarısız olduğunu söyleyen Ruhani, "İran halkı bir başka tarihi sınavdan daha başı dik çıkarak, ekonomik sorunlara rağmen düşmanın değirmenine su taşınmasına izin vermeyeceğini ortaya koydu." dedi.