İran Cumhurbaşkanı Ruhani Irak'ın Başkenti Bağdat'ta

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak’ın başkenti Bağdat’a resmi bir ziyarette bulunuyor. Irak Devlet Televizyonu Ruhani’nin görüntülerini yayınladı.
2013 yılında, Ruhani Cumhurbaşkanı seçildiğinden bu yana İran, IŞİD’e karşı savaşa destek veriyor ve Irak’ta Musul başta olmak üzere diğer noktalardan ve Suriye’den IŞİD’in çıkarılması konusunda iki ülke işbirliği yapıyor.
İran, Amerika Başkanı Donald Trump’ın Amerika’yı nükleer anlaşmadan çekmesinden sonra artan baskılara karşı Irak’ın desteğini bekliyor.
Bu ortamda ve beklentilerle gerçekleşen ziyarette Ruhani, Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El hakim tarafından havalimanında resmi törenle karşılandı. Ruhani, Bağdat’taki Şii anıtını ziyaretinin ardından Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakan Abdül Abdül Mehdi’yle biraraya geldi. Ruhani ayrıca ülkedeki diğer siyasetçiler ve Şii liderlerle de buluşuyor.
Ruhani’ye üç günlük ziyareti kapsamında üst düzey siyasetçiler ve ekonomi yönetimi ağırlıklı bir delegasyon da eşlik ediyor.
1980 yılında Saddam Hüseyin döneminde iki ülke savaşırken 2003’te Saddam’ın devrilmesinin ardından İran, Irak’taki Amerika karşıtı direnişe destek vermeye başlamıştı.
Bir önceki Cumhurbaşkanı Ahmedinecad da 2008 yılında Irak’a gitmiş ve savaş yıllarının ardından Irak’ı ziyaret eden ilk İran Cumhurbaşkanı olmuştu.
İran ve Irak arasında 1400 kilometrelik sınır bulunuyor. Amerika Başkanı Donald Trump, Aralık ayında aldığı ani bir kararla Amerika askerlerinin İran’ın faaliyetlerini gözetlemek adına Irak’ta kalacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı seçilmeden önce Irak’a gitmiş olan Ruhani’nin Cumhurbaşkanı iken 2016 yılında Irak’a resmi ziyarette bulunacağı açıklanmış ancak daha sonra bu seyahat iptal edilmişti.
Tahran, Irak’taki Amerika varlığını kapısındaki bir tehdit ve İran’ın Irak’taki etkisine bir engel olarak görüyor.
İran ayrıca Irak’ı Amerika’nın yaptırımlarını bypass edebilmek adına alternatif bir rota olarak görüyor.
Geçen yıl İran’ın Irak’a ihracatı yaklaşık 9 milyar dolar oldu ancak Tahran bu rakamın 13 milyar dolara yükselmesini umuyor. Ayrıca İran’dan Irak’taki Şiilere ait dini mekanlara giden turistlerde yaklaşık olarak Irak’a 5 milyar dolar gelir sağlıyor.
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