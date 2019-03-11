İran Cumhurbaşkanı Ruhani Irak'ın Başkenti Bağdat'ta

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak’ın başkenti Bağdat’a resmi bir ziyarette bulunuyor. Irak Devlet Televizyonu Ruhani’nin görüntülerini yayınladı.

2013 yılında, Ruhani Cumhurbaşkanı seçildiğinden bu yana İran, IŞİD’e karşı savaşa destek veriyor ve Irak’ta Musul başta olmak üzere diğer noktalardan ve Suriye’den IŞİD’in çıkarılması konusunda iki ülke işbirliği yapıyor.

İran, Amerika Başkanı Donald Trump’ın Amerika’yı nükleer anlaşmadan çekmesinden sonra artan baskılara karşı Irak’ın desteğini bekliyor.

Bu ortamda ve beklentilerle gerçekleşen ziyarette Ruhani, Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El hakim tarafından havalimanında resmi törenle karşılandı. Ruhani, Bağdat’taki Şii anıtını ziyaretinin ardından Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakan Abdül Abdül Mehdi’yle biraraya geldi. Ruhani ayrıca ülkedeki diğer siyasetçiler ve Şii liderlerle de buluşuyor.

Ruhani’ye üç günlük ziyareti kapsamında üst düzey siyasetçiler ve ekonomi yönetimi ağırlıklı bir delegasyon da eşlik ediyor.