İran Cumhurbaşkanı Ruhani Iraklı mevkidaşı Salih ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ile Salih'in görüşmesinde iki ülke arasında yapılan anlaşmaların hayata geçirilmesi ele alındı.

Irak'taki istikrar ve güvenliğin kendileri için memnuniyet verici olduğunu belirten Ruhani, iki ülke arasında yapılan anlaşmaların süratle hayata geçirilmesini istedi.

Irak ile İran'ın bölgesel ve uluslararası hassas konularda birbirine yakın görüşlere sahip olduğunu kaydeden Ruhani, bölge ülkeleriyle de yakın ilişkilere sahip olmak istediklerini ifade etti.

Ruhani, ABD'nin bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyecek adımlar attığına işaret ederek bunların ABD'nin zararına sonuçlar doğuracağı değerlendirmesinde bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı Salih de İran ile ilişkileri geliştirmekten yana olduklarını ifade ederek yapılan anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

