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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "İslam dünyası dolar egemenliğinden kurtulmalı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.12.2019 11:42 | Son Güncelleme

2019 Kuala Lumpur Zirvesi’nde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam dünyasının ABD’nin ekonomik sisteminden kurtulmak için yeni önlemler alması gerektiğini söyledi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen 2019 Kuala Lumpur Zirvesi’nde konuştu.

2019 Kuala Lumpur Zirvesi’nde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam dünyasının ABD’nin ekonomik sisteminden kurtulmak için yeni önlemler alması gerektiğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen 2019 Kuala Lumpur Zirvesi’nde konuştu. Bölgesel ve küresel anlamda İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı yeni sorunların çözümünde, Malezya’da düzenlenen 2019 Kuala Lumpur Zirvesi’nin önemine işaret eden Ruhani, ”İslam dünyası uluslararası arenada büyük ve güçlü bir blok olabilmeli” dedi.
İslam dünyasının kültürel ve ulusal anlamda büyük bir saldırı altında olduğunu belirten Ruhani, "Batı dünyası elde ettiği teknolojik gelişme ile kültür, medya ve yaşam şekillerinde batıcılığı dayattı. Bilgi ve iletişim alanlarında geri kalmışlığımızı ortadan kaldıracak ortak işbirlikleri ve İslam dünyasının öncelik edeceği ortak bölgesel ve ulusal şebeke ağları ile birlikte dijital ekonomiye geçiş, sorunlarımıza çözüm olacaktır” ifadelerini kullandı.
İslam dünyasının Afrika’nın en batısından Asya’nın en doğusuna kadar birçok güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğuna işaret eden Ruhani, "ABD’nin askeri, siyasi ve ekonomik müdahaleleri, İsrail’in her gün Filistin’de işlediği katliamlar ve aşırı fikirler İslam dünyasına yönelik en büyük tehditleridir. Ve bu tehditler bu coğrafyaya yönelik işgalin de önünü açmaktadır" şeklinde konuştu.
ABD’nin kendi ekonomik ve siyasi çıkarları için yaptırımları kullandığını belirten İran Cumhurbaşkanı Ruhani, dünya üzerindeki ekonomik sisteme egemen olan ABD terörünün son bulması gerektiğine işaret ederek, "ABD kendi ekonomik terörünü kullanarak kendi çıkarlarını diğer ülkelere dayatmaktadır. İslam dünyası dolar ve ABD ekonomik sisteminden kurtulmanın yollarını aramalıdır. İslam ülkeleri ekonomik açıdan birbirini tamamlayan özelliğe sahiptir. İslam ülkeleri arasında bankacılık ve mali konularda özel mekanizmalar oluşturulması, karşılıklı ticaretin milli para birimleriyle yapılması, ticaret anlaşmaları imzalanması ve karşılıklı yaptırımların yapılması gibi konular ekonomi uzmanları tarafından ele alınmalıdır" dedi.

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