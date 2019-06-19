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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Kimse aldığımız kararlar için bizi eleştiremez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2019 13:39 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani uranyumun zenginleştirilmesine ilişkin alınan son kararların nükleer anlaşmanın ihlaline tepki niteliğinde olduğunu belirterek, "Hiçbir ülke bizi bu konuda eleştiremez" dedi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükumet toplantısında İran’ın nükleer anlaşmadaki bazı taahhütlerini askıya alma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani uranyumun zenginleştirilmesine ilişkin alınan son kararların nükleer anlaşmanın ihlaline tepki niteliğinde olduğunu belirterek, "Hiçbir ülke bizi bu konuda eleştiremez" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükumet toplantısında İran’ın nükleer anlaşmadaki bazı taahhütlerini askıya alma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani alınan kararın anlaşma çerçevesinde olduğunu söyleyerek, "Bazı ülkelerin oluşturdukları algı doğru değil. Nükleer anlaşmanın 26. ve 36. maddeleri bize bu hakkı vermekte" dedi. Japonya Başbakanı ile bölgesel gelişmelere ilişkin önemli bir görüşme yaptığını ve ardından Tacikistan ile Kırgızistan’da önemli temaslarda bulunduğunu vurgulayan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Yaptığımız bu görüşmeler İran’ın mantığını gayet iyi yansıtmaktadır" dedi.
ABD’nin İran’ı inzivaya çekmek ve bölgede İran korkusu oluşturmak istediğini kaydeden Ruhani, ABD’nin bu politikaları nedeniyle ağır bedel ödeyeceğini belirterek, "Dünyada birkaç ülke dışında İran’ın siyasetini eleştiren ve ABD’yi onaylayan ülke yok" ifadesini kullandı. İran’ın uluslararası anlaşmalara bağlı hareket ettiğini ve hiçbir ülkenin bu konuda İran’ı eleştiremeyeceğini belirten Ruhani nükleer anlaşmadaki bazı taahhütlerin askıya alınmasının yine anlaşma kapsamında olduğunu yineledi.
Nükleer anlaşmanın ABD ve bazı müttefikleri tarafından zarar gördüğünü belirten İran Cumhurbaşkanı Ruhani, anlaşmanın İran ekonomisinin kapılarını dünya ticaretine açmak olduğunu söyleyerek, "Uluslararası Atom ve Enerji Kurumu ise anlaşma kapmasında İran’ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu onaylamıştır" dedi.
İran Atom ve Enerji Kurumu, Milli Güvenlik Konseyinin nükleer anlaşmadaki bazı taahhütleri askıya alan kararı sonrası, Temmuz ayının ilk haftası uranyumun zenginleştirilmesinde 300 kilogramın üzerine çıkacaklarını duyurmuştu.

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