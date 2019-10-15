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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Komşu ülkeler bizi yalnız bırakmıyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.10.2019 13:35 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, komşu ülkeler ile işbirliklerinin devam ettiğini söyleyerek, "Dost ülkeler sözde ABD’ye saygı gösteriyorlar ancak bizimle işbirliği içerisindeler” dedi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran’da 66.’sı düzenlenen Doğu Akdeniz Bölgesi Sağlık Bakanları Toplantısı’nda konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, komşu ülkeler ile işbirliklerinin devam ettiğini söyleyerek, "Dost ülkeler sözde ABD’ye saygı gösteriyorlar ancak bizimle işbirliği içerisindeler” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran’da 66.’sı düzenlenen Doğu Akdeniz Bölgesi Sağlık Bakanları Toplantısı’nda konuştu. İran’a yönelik uygulanan ABD yaptırımlarına tepki gösteren Ruhani, ilaç ile gıda yaptırımını insanlığa karşı işlenen bir cinayet olarak nitelendirdi. İlaç sektörü konusunda Ruhani, “Şu anda ihtiyaç duyulan ilaçların yüzde 95’inden fazlası ülkede üretilmektedir" dedi.
ABD’nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini söyleyen Ruhani, Donald Trump’ın ABD, Siyonsit İsrail rejimi ve Suudi Arabistan’daki aşırılık yanlısı grupların baskıları sonucu nükleer anlaşmadan geri çekildiğini vurguladı.
ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlar ve tehditleri karşısında komşu ülkelerin İran’ı yalnız bırakmadığını söyleyen Ruhani, “ Sözde ABD’ye saygı duyuyorlar ancak bizimle işbirliği içerisindeler" dedi.

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