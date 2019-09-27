HABER

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Modi ve Rugunda ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 00:59 | Son Güncelleme

Ruhani, Hindistan Başbakanı Modi'den Keşmir bölgesinde halkın sorunlarını çözen bir yaklaşım benimsenmesini istedi - Hasan Ruhani: "ABD'nin, Yemen'deki savaşın ve desteklediği Suudi Arabistan ile BAE işgalinin netice vermeyeceği kanaatine ulaşmadığı sürece mevcut durumun değişmesini beklemek çok zor. Bu güçlerin halihazırdaki yöntemleri sadece gerginliğin artmasında neden olur"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Uganda Başbakanı Ruhakana Rugunda ile New York'ta bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, BM 74. Genel Kurul toplantıları dolayısıyla New York'ta bulunan Ruhani ile Modi bölgesel meseleleri ele aldı.

Asya'nın önemli bir ülkesi olan Hindistan'ın İran ile uzun bir geçmişe sahip olduğunu ve iki ülkenin ilişkilerini daha fazla geliştirme potansiyeli bulunduğunu ifade eden Ruhani, İran, Hindistan ve Afganistan'ın Çabahar Limanı'nın faydalarından istifade ettiğini ve bölgedeki halkın da bundan yararlanacağını söyledi.

Ruhani, Modi'den Keşmir bölgesinde halkın sorunlarını çözen bir yaklaşım benimsenmesini istedi.

Modi de İran'ın barışçıl nükleer enerjiden yararlanması hakkını desteklediklerini belirterek, Hindistan'ın sadece BM yaptırımlarını resmi olarak tanıdığını ve İran ile yapabileceklerini işler konusunda geri durmayacaklarını söyledi.

Ruhani'nin Modi'yi Tahran'a davet ettiği ve ziyaretin uygun bir zamanda yapılacağı kaydedildi.

- Ruhani-Rugunda görüşmesi

Uganda Başbakanı Ruhakana Rugunda ile de bir araya gelen Ruhani, önceki günkü BM Genel Kurulu hitabında sunduğu "Hürmüz Barış Girişimi" planı ve ABD'nin bölgedeki varlığıyla ilgili değerlendirme yaptı.

ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne eleştiride bulunan Ruhani, "ABD'nin, Yemen'deki savaşın ve desteklediği Suudi Arabistan ile BAE işgalinin netice vermeyeceği kanaatine ulaşmadığı sürece mevcut durumun değişmesini beklemek çok zor. Bu güçlerin halihazırdaki yöntemleri sadece gerginliğin artmasında neden olur." görüşlerini paylaştı.

Yok artık, gören şaşıp kaldı! Balıkçıların yanına gelip... Yok artık, gören şaşıp kaldı! Balıkçıların yanına gelip...
İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydıİşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı
İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde artçı depremİstanbul'da 3.9 büyüklüğünde artçı deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan İRAN ruhani

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

İstanbul'da okullar tatil mi? Fuat Oktay'dan açıklama

İstanbul'da okullar tatil mi? Fuat Oktay'dan açıklama

Binlerce lira cepte kalacak! Taşıtta faiz indirimi vatandaşa kar ettirecek

Binlerce lira cepte kalacak! Taşıtta faiz indirimi vatandaşa kar ettirecek

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk Telekom'dan açıklama!

Türk Telekom'dan açıklama!

Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması!

Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması!

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

Son dakika: İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Son dakika! Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden geldi: İtibar etmeyiniz

Bir uyarı da İstanbul Valiliği'nden

İstanbul sokakta! Parklara akın ettiler

İstanbul sokakta! Parklara akın ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.