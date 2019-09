İran Cumhurbaşkanı Ruhani, New York’a gidiyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran heyetini New York’ta istemediğini ancak kendilerinin BM Genel Kurulu toplantısına katılma konusunda ısrarcı olacaklarını ifade ederek, “ABD’liler BM’de bulunmamızı, konuşma yapmamızı istemiyor. Doğruları dile getirmemizden korkuyorlar” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul toplantısına katılmak için gideceği New York ziyareti öncesinde Tahran Mehrabad Havalimanı’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ruhani, Hürmüz barış planını BM’ye sunacaklarını söyleyerek, “Bu plan çerçevesinde Körfez ülkeleri ile bölge güvenliği için işbirliğini öngörüyoruz. Hürmüz barış planını BM toplantısında ayrıntısıyla sunacağım" dedi.

İran’ın sunacağı Hürmüz barış planı ile Tahran yönetiminin bölgede barıştan yana olduğunun anlaşılacağını söyleyen Ruhani, plana tüm Körfez ülkelerini dahil etmek istediklerini belirterek, “Bu plana Basra Körfezine ve Hürmüz’e kıyısı olan tüm ülkeler davet edilecek ve bölgede güvenlik işbirliğinin faaliyete geçmesi için BM’de bu plana davet edilecek" ifadelerini kullandı.

Hiçbir ülkenin dışarıdan bölge için barış planı sunamayacağını vurgulayan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, “ABD 2001 yılından bugüne kadar bölgede bulunmakta ancak hiçbir zaman bölgede güvenlik oluşturamadı” şeklinde konuştu.

ABD’nin İran’a yönelik suçlamalarına ilişkin konuşan Ruhani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun her zaman İran aleyhinde asılsız ve mantıksız konuştuğunu söyleyerek, “İran’a yöneltilen suçlamalarda ABD başka hedef arayışındadır” ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan’a ait Aramco petrol tesislerine yönelik gerçekleşen saldırılardan ABD’nin kendi çıkarına istifade etmeye çalıştığını söyleyen Ruhani, "Şimdi Patriot hava savunma sistemlerini bölgeye taşımaktan bahsediyorlar. ABD Suudi Arabistan’ın doğusunda kalan tüm petrol bölgelerine sahip olmak istiyor. Elbette bu bizimle alakalı bir kavga değil. Bu ABD, Çin ve diğerlerinin fırsattan istifade etme kavgasıdır” dedi.

New York’a gerçekleştireceği ziyaretin ayrıca önemli olduğunu belirten Ruhani, ABD’nin İran heyetinin ziyaretinden rahatsız olacağını söyleyerek, ABD’liler bizim BM’de bulunmamızı, konuşma yapmamızı ve röportajlar vermemizi istemiyorlar. Onlar doğruları dile getirmemizden korkuyorlar” dedi.

ABD’nin İran heyetini New York’ta istememesine rağmen kendilerinin BM toplantısına katılmada ısrarcı olacaklarını söyleyen Ruhani, “BM’ye gidip orada konuşacağız. Çünkü biz akıl ve mantık ehliyiz” dedi.



