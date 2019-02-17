İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “Orta Doğu’da güvenliği sürdürmek için bölgesel devletlerle çalışmaya hazırız”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran’ın Orta Doğu’da güvenliğin sürdürülmesi için bölgesel devletlerle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bir televizyon kanalında canlı yayında yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Ruhani, “İran, Orta Doğu’da güvenliği sürdürmek için bölgesel devletlerle çalışmaya hazır. Düşmanlarımız, ABD ve İsrail, İranlıları bölmek istiyor” dedi. ABD’nin İran politikasının başarısızlığa mahkum olduğunu söyleyen Ruhani, “ABD ve İsrail’in baskısına boyun eğmeyeceğiz” diye konuştu.
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