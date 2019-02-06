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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: “Şam yönetimi ile işbirliğimizi güçlendirmemiz zaruridir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 14:19 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Suriye’de istikrar ve güvenin İran’ın temel hedefi olduğunu belirterek, "Şam yönetimi ile işbirliğimizi güçlendirmemiz zaruridir” dedi.Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkenin Suriye politikası hakkında açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Suriye’de istikrar ve güvenin İran’ın temel hedefi olduğunu belirterek, "Şam yönetimi ile işbirliğimizi güçlendirmemiz zaruridir” dedi.
Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ile bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkenin Suriye politikası hakkında açıklamalarda bulundu. Suriye’de istikrar ve güvenin İran’ın temel hedefi olduğunu belirten Ruhani, “Şam yönetimi ile işbirliğimizi güçlendirmemiz zaruridir” ifadelerini kullandı.
Suriye ile ilişkilerinin samimi ve dostluk üzerine kurulu olduğunu kaydeden İran Cumhurbaşkanı,”Suriye’de normalleşme ve Suriyelilerin ülkelerine geri dönüş yapmaları İran İslam Cumhuriyetinin hedefleri içerisindedir” dedi.
İslam Devrimi ile birlikte iki ülke ilişkilerinin her alanda güçlendiğini ve daha da geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ruhani,”Suriye milletinin ABD ve bazı ülkelerin tüm fitne ve terör faaliyetleri karşısındaki kazanımları tebrik edilmesi gereken büyük bir zaferdir” şeklinde konuştu.

“Suriye’de henüz istikrar ve güven ortamı oluşmadı”
İran Cumhurbaşkanı Suriye milletinin terör örgütleri karşısındaki başarılarını zafer şeklinde nitelendirirken, Suriye’de henüz istikrar ve güven ortamının oluşmadığına işaret ederek, "İki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi zaruridir” ifadelerini kullandı.

“Suriyeli Bakanın Tahran ziyareti stratejik öneme sahip”
Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim’in Tahran ziyaretinin stratejik öneme sahip olduğunu kaydeden Ruhani, ”Bu ziyaretin iki ülke içinde önemli kazanımları olacaktır” dedi.

“Tahran Şam yönetiminin yanındadır”
İran’ın Suriye’de terör ile mücadele kapsamında Şam yönetiminin yanında durduğunu kaydeden Ruhani, ”Suriye’de istikrar ve güven ortamının sağlanması İran’ın temel hedefleri arasındadır” ifadesini kullandı.
29 Ocak tarihinde İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri Suriye’yi ziyaret etmiş ve iki ülke arasında 11 maddelik askeri ve ekonomi alanlarını kapsayan antlaşma imzalanmıştı.

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