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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ” Trump ile görüşme olmayacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2019 09:26 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump ile her türlü görüşme ihtimalini reddederek, "Eğer Trump müzakere istiyorsa, müzakere için gerekli ön şartları yerine getirmelidir” dedi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, BM Genel Kurul Toplantısı için bulunduğu New York’ta Fox News’e konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump ile her türlü görüşme ihtimalini reddederek, "Eğer Trump müzakere istiyorsa, müzakere için gerekli ön şartları yerine getirmelidir” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, BM Genel Kurul Toplantısı için bulunduğu New York’ta Fox News’e konuştu. Suudi Arabistan’ın Aramco petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran’ın sorumlu tutulmasına tepki gösteren Ruhani, İran’ın suçlanmasına ilişkin sunulan delillerin yetersiz olduğunu belirterek, "Saldırıda kullanılan füzelerin üzerilerinde ‘Ya Ali’ yazıyor olması, saldırıyı İran’ın yaptığı anlamına gelmez” şeklinde konuştu.
Yemenlilerin Suudi Arabistan’ın uyguladığı işgal ve saldırılara karşı kendilerini savunma haklarının olduğunu söyleyen Ruhani, ABD’nin Orta Doğu’da teröre kaynaklık yaptığını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump ile her türlü görüşme ihtimalini reddeden Ruhani, "Eğer Trump müzakere istiyorsa, müzakere için gerekli ön şartları yerine getirmelidir” dedi. İran’ın nükleer silah yapmak istediği yönündeki iddiaları cevaplandıran Ruhani, böyle bir durumda nükleer anlaşmayı imzalamayacaklarını belirterek, ”Biz barış istiyoruz. İran nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirdi. Anlaşmadan ayrılan ve taahhütlerini yerine getirmeyen ABD oldu” ifadelerini kullandı.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 74. BM Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için New York’da bulunuyor. Ruhani bugün BM’de Türkiye saatiyle 17.45 ile 18.30 arasında konuşma yapacak.

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