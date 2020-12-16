İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Trump'ın Gidiyor Olmasından Mutluyuz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ocak ayının sonunda görevden ayrılacak olmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ruhani, Trump’ın görevden ayrılacak olmasından memnun olduğunu dile getirdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonunundan yayınlanan kabine toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’la ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, Trump için “Amerika gelmiş geçmiş en kanunsuz Başkanı” ve “terörist” ifadelerini kullandı.

Ruhani ayrıca Joe Biden’ın göreve gelecek olmasına dair de “Sayın Biden’ın göreve gelmesinden aşırı mutlu değiliz ama Trump’ın ayrılıyor olmasından dolayı mutluyuz”dedi.

ABD’nin Başkan Donald Trump döneminde 2015 yılında İran’la imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve ABD’nin İran’a yönelik yeni ambargolar getirmesi iki ülke ilişkilerinden gerginliği had safhaya taşıdı.

İran, yeni Başkan Joe Biden’ın nükleer anlaşmaya geri dönmesini bekliyor. Tahran yönetimi daha önce yaptığı açıklamalarda da ABD’nin de anlaşmaya dönmesi halinde kendilerinin anlaşmanın şartlarını yerine getireceklerini dile getirdi.

2015 yılında İran ve BM Güvenlik Konseyi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan anlaşma İran’ın uranyum zenginleştirmesini kısıtlamayı ve nükleer tesislerin denetime açılmasını hedefliyor.

