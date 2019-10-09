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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ”Türkiye, güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2019 12:58 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye’ye güney sınırlarındaki endişelerinden dolayı hak verdiklerini söyleyerek, “Bu konuda doğru ve sağlıklı bir yol izlenmeli.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye’ye güney sınırlarındaki endişelerinden dolayı hak verdiklerini söyleyerek, “Bu konuda doğru ve sağlıklı bir yol izlenmeli. Türkiye, Rusya ve İran arasındaki üçlü zirvemizde Suriye’nin güneyi ve kuzeyindeki sorunların ancak Suriye ordusu ile birlikte çözülebileceğini söylemiştik” dedi.
Kabine toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapacağı operasyona ilişkin değerlendirmede bulundu. Türkiye’ye Suriye’nin kuzeyine yönelik endişelerinde hak verdiklerini kaydeden Ruhani, ”Sorunun çözümü için perde arkasından alınmış kararlar ile seçilen yol bölge menfaatine olmayacaktır. Biz dost ve kardeş Türkiye devletinden aldığı kararı tekrar gözden geçirmesini ve dikkatli davranmasını istiyoruz” dedi.
ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden çekilmesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, bölgede Suriye ordusu ile birlikte hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, ”Suriye ordusuna bu bölgelerde hakim olması için gerekli ortamı hazırlamalıyız. Aynı zamanda ABD’nin bu bölgeden çekilmesi için diğer ülkelerde yardım etmeli. Kürtler kendi ülkeleri olan Suriye’de, Suriye ordusu ile birlikte hareket etmelidirler” ifadelerini kullandı.
Önceliklerinin Suriye’nin kuzeyi değil İdlib olduğunu belirten Ruhani, ”Bu konuda seçilen yolun bölge için doğru ve münasip olmadığı inancındayız. Şu an için önceliğimiz Suriye’nin kuzeyi ve Fırat’ın Doğusu değil tüm teröristlerin toplandığı İdlib sorunudur” şeklinde konuştu.
Suriye’nin kuzeyine yönelik alınacak kararda dikkatli olunması gerektiğini belirten Ruhani, Türkiye, Rusya ve İran arasındaki son üçlü zirvede Suriye ordusu ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurguladığını söyleyerek, ”Son üçlü zirvemizde Suriye’nin güneyi ve kuzeyindeki sorunların ancak Suriye ordusu ile birlikte hareket ederek çözülebileceğini söylemiştik” ifadelerini kullandı.

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