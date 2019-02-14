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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Türkiye’nin güvenliği dikkate alınmalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 18:34 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Soçi Zirvesi ardından düzenlenen basın toplantısında, terörizm ile mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Bu doğrultuda başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerin güvenliği dikkate alınmalı" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Soçi Zirvesi ardından düzenlenen basın toplantısında, terörizm ile mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Bu doğrultuda başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerin güvenliği dikkate alınmalı" ifadelerini kullandı. Ruhani, başta ABD olmak üzere yabancı güçlerin bir an evvel Suriye’yi terk etmesi gerektiğine vurgu yaptı. İranlı lider üç ülkenin Suriye meselesi dışında diğer sahalarda da işbirliği yapmasını istediğini belirtti.
Soçi Zirvesi görüşmeleri ardından düzenlenen basın toplantısında Rusya Cumhurbaşkanı ardından konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Terörizm ile mücadele devam etmeli. Suriye’de başta İdlib olmak üzere geriye kalan bölgelerin de teröristlerden temizlenmesi gerekiyor. Teröristler hangi unvan ve isim ile olursa olsun, Suriye’den çıkmalıdır" ifadelerine yer verdi. Ruhani açıklamalarının devamında üç ülkenin de ABD’nin DEAŞ’ı Afganistan’a taşımayı hedeflemesi ve bu yönde çabalamasından ötürü endişe duyduğunu belirtti.
Ruhani "ABD ile ilgili ikinci endişemiz ise, ABD’nin görünüşte Suriye’den çıkması ancak müdahalelerine devam etmesidir. Kaç ABD’linin Suriye’de bulunduğunun bir önemi yok, önemli olan Suriye halkına kendi ülkesi için karar almasına izin vermektir" şeklinde konuştu.
İranlı lider, "Suriye’nin toprak bütünlüğü ve güvenliği büyük bir öneme sahip. Elbette bu doğrultuda başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerin de güvenliği dikkate alınmalı. Suriye’nin toprak bütünlüğü, yabancı güçlerin müdahalelerinin durdurulması, terörizm ile mücadelenin devam etmesi ve Türkiye’nin güvenliğinin sağlanması dikkate alınması gereken konular arasında yer alıyor" dedi.
Ruhani, İsrail’in Suriye hava sahasını defalarca ihlal ettiğine değinerek, "İsrail uçakları bölgede istediği zaman Suriye veya Lübnan topraklarında harekete geçip, istediği bölgeyi hedef alıyor ve bunun karşısında BM sessiz kalıyor" ifadelerine yer verdi. Üç garantör ülkenin Suriye ile ilgili işbirliğinin devam edeceğine, Suriye probleminin çözülmesi için çözüm yolunun siyasi olacağını ve askeri bir çözüm yolunun söz konusu olmadığını söyleyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Bölgenin üç önemli ülkesi olarak Suriye probleminin çözüm yolu doğrultusunda yaptığı işbirliği, olağanüstü bir önem taşımakta. üç ülkenin işbirliği bölge ve dünyanın güvenliği için büyük bir önem taşıyor" diyerek konuşmasını sürdürdü.
Ruhani açıklamasının sonunda İran, Türkiye ve Rusya’nın Suriye problemi dışında diğer sahalarda da işbirliği yapmasını istediğini söyledi.

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