İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak özel bir mahkeme kurulmalı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının yanlışlıkla düşürülmesi için "affedilemez" dedi. Ruhani, olayla ilgili olarak özel bir mahkeme kurulması gerektiğini söyledi. İran'da olayla ilgili olarak bazı kişiler gözaltına alındı.

Hasan Ruhani ise bugün yaptığı açıklamada, "Yargı Erki, Ukrayna uçağının düşmesi olayının araştırılması ile ilgili olarak, bir yüksek yargıç ve onlarca uzmandan oluşan özel bir mahkeme kurmalıdır. Bu, normal ve olağan bir dosya değildir ve bütün dünyanın gözü mahkememizin üzerinde olacaktır' dedi.

Kapsamlı bir soruşturma sözü veren Ruhani, olaydan tek bir kişinin sorumlu tutulamayacağını söyledi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin hatasını kabul ettiğini belirten Ruhani, bir daha asla böyle bir olayın yaşanmayacağını belirtti.

Ülkede olayla ilgili larak kaç kişinin gözaltına alındığı ise açıklanmadı.

İran Çarşamba günü ABD'nin Irak'taki iki askeri üssüne füze saldırıları düzenlediği gece, Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağını bir füzeyle düşürmüştü.