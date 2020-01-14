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  4. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak özel bir mahkeme kurulmalı

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak özel bir mahkeme kurulmalı

14.01.2020 13:16 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Uluslararası Havayolları'na ait yolcu uçağının yanlışlıkla düşürülmesi için "affedilemez" dedi. Ruhani, olayla ilgili olarak özel bir mahkeme kurulması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili olarak özel bir mahkeme kurulmalı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının yanlışlıkla düşürülmesi için "affedilemez" dedi. Ruhani, olayla ilgili olarak özel bir mahkeme kurulması gerektiğini söyledi. İran'da olayla ilgili olarak bazı kişiler gözaltına alındı.

Hasan Ruhani ise bugün yaptığı açıklamada, "Yargı Erki, Ukrayna uçağının düşmesi olayının araştırılması ile ilgili olarak, bir yüksek yargıç ve onlarca uzmandan oluşan özel bir mahkeme kurmalıdır. Bu, normal ve olağan bir dosya değildir ve bütün dünyanın gözü mahkememizin üzerinde olacaktır' dedi.

Kapsamlı bir soruşturma sözü veren Ruhani, olaydan tek bir kişinin sorumlu tutulamayacağını söyledi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin hatasını kabul ettiğini belirten Ruhani, bir daha asla böyle bir olayın yaşanmayacağını belirtti.

Ülkede olayla ilgili larak kaç kişinin gözaltına alındığı ise açıklanmadı.

İran Çarşamba günü ABD'nin Irak'taki iki askeri üssüne füze saldırıları düzenlediği gece, Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağını bir füzeyle düşürmüştü.

Tahran yönetimi Cumartesi günü uçağı yanlışlıkla düşürdüğünü kabul etmişti.

Bunun ardından ülke genelinde düzenlenen protesto gösterilerinde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Bir süre gözaltında tutulanlar arasında İngiltere'nin İran Büyükelçisi Rob Macaire de vardı.

Ukrayna Hava Yolları'na ait PS752 sefer sayılı yolcu uçağındaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

Yolculardan 82'si İran, 63'ü Kanada, 11'i Ukrayna, 10'u İsveç, dördü Afganistan, üçü İngiltere, üçü de Almanya vatandaşıydı.

Johnson: İran'la imzalanan anlaşmanın yerini Trump'ın müzakere edeceği anlaşma almalı

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İran'la imzalanan nükleer anlaşmanın yerini, ABD Başkanı Donald Trump tarafından müzakere edilecek yeni bir anlaşmanın alabileceğini söyledi.

BBC'ye konuşan Johnson, yeni bir anlaşma metni hazırlanana kadar mevcut anlaşmayı destekleyeceklerini söyledi.

Johnson, "Eski anlaşma Amerikan perspektifine göre sorunluydu" dedi.

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