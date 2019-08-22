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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yaşanan son olaylar ABD’nin bir tehdit gördüğünde ilk kaçan ülke olduğunu göstermiştir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2019 12:31 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin yerli imkanlarla ürettiği Baver 373 Füze Savunma Sistemi’nin tanıtımında, tehlikeli bir durumda bölgeden ilk ABD’nin kaçacağını söyledi.İran’ın yerli yapım Baver 373 Füze Savunma Sistemi’nin tanıtımında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yerli yapım savaş uçağı, füze savunma sistemi ve denizaltı üretiminin önemine işaret ederek, Baver 373 Füze Savunma Sistemi’nin S-300’den güçlü ve S-400’e yakın olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin yerli imkanlarla ürettiği Baver 373 Füze Savunma Sistemi’nin tanıtımında, tehlikeli bir durumda bölgeden ilk ABD’nin kaçacağını söyledi.
İran’ın yerli yapım Baver 373 Füze Savunma Sistemi’nin tanıtımında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yerli yapım savaş uçağı, füze savunma sistemi ve denizaltı üretiminin önemine işaret ederek, Baver 373 Füze Savunma Sistemi’nin S-300’den güçlü ve S-400’e yakın olduğunu söyledi. Ruhani, bu sistemin İran savunma sanayisinin İran halkına hediyesi olduğunu da ifade itti. Komşu ülkelerle siyasi, güvenlik, savunma ve ekonomik ilişkileri her geçen gün artırmak istediklerini belirten Ruhani, "Bu ilişkilerin daha da güçlenmesini temenni ediyorum” dedi.
ABD’nin İran aleyhinde siyasi ve psikolojik savaş başlattığını belirten Ruhani, bugün ABD ile ekonomik savaş aşamasına geldiklerini vurgulayarak, "Bu şekilde İran’ı baskı altında tutacaklarını düşünmekteler. Ama başarılı olamayacaklar” diye konuştu.
İran’da geçtiğimiz yıl yaşanan sokak gösterilerini ABD’nin başlattığını savunan Ruhani, "Gösterilerin birkaç ay daha devam edeceğini düşünüyorlardı. Devlet yetkililerinin ve güvenlik güçlerinin sağduyusu ve önlemleri neticesinde gösteriler 5 gün sonrasında son buldu” dedi.
ABD’nin nükleer anlaşmadan ayrılarak İran aleyhinde ekonomik savaş başlattığını söyleyen Ruhani, "Nükleer anlaşmadan çıkmak ahde vefasızlık, uluslararası kuralları çiğneme ve ekonomik terördür” ifadelerini kullandı.
ABD’nin bölgede çıkacak olası bir askeri gerginlikte ilk kaçacak ülke olduğunu belirten Ruhani, "Yaşanan son olaylar ABD’nin bir tehdit gördüğünde ilk kaçan ülke olduğunu göstermiştir. O acizler kendi savaş uçakları, İHA’lar ve savaş gemilerine güveniyorlardı. Artık kendi müttefikleri de ABD’nin kendilerine karşı aslan kesildiğini ama İran karşısında tavşan olduğunu itiraf etmekteler” dedi.
ABD’nin Irak, Basra Körfezi ve Afganistan’dan neden çekilmediğini soran İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin bölgedeki tüm katliam ve ölümlerde payı olduğunu söyledi. Ruhani, ”Sizler 2000 yılından bu zamana kadar bölge için ne yaptınız? Irak ve Afganistan’da neler yaptınız? Filistin, Suriye ve Yemen halkları karşısında ne yaptınız?” ifadelerini kullandı.

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