İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Ahvaz saldırısı açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ahvaz kentindeki saldırıyı hangi örgütün gerçekleştirdiğini ve kimlerle bağlantılı olduğunu "çok iyi bildiklerini" söyledi.

Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New York kentine hareketinden önce Tahran Mehrabad Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

BM toplantısının her ülkenin görüşünü açıklaması için bir fırsat olduğunu dile getiren Ruhani, İran'ın da bölgesel ve uluslararası konulardaki görüşlerini aktarma imkanı bulacağını belirtti.

Ziyaretinde Avrupa ve Asya devlet başkanlarıyla görüşmeler yapacağını, Suriye, Irak ve Yemen gibi konularda da dost ülkelerle fikir alışverişinde bulunacaklarını aktaran Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarından en az maliyetle çıkabilmek için çaba göstereceklerini ifade etti.

Ruhani, bu kapsamda Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in de 4+1 ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla nükleer anlaşmayı görüşeceğini kaydetti.

Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentindeki silahlı terör saldırısına ilişkin ise Ruhani, saldırıyı hangi örgütün gerçekleştirdiğini ve kimlerle bağlantılı olduğunu "çok iyi bildiklerini", "İran'ın bu saldırıya asla göz yummayacağını" söyledi.