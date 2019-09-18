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İran Cumhurbaşkanı Ruhani’den Aramco açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.09.2019 12:44 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Yemenlilerin hiçbir şekilde hastane ve okullara saldırmadıklarını söyleyerek, "Onlar uyarı mahiyetinde bir sanayi bölgesini hedef aldılar” dedi.İran Cumhurbaşkanı Ruhani, haftalık kabine toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Yemenlilerin hiçbir şekilde hastane ve okullara saldırmadıklarını söyleyerek, "Onlar uyarı mahiyetinde bir sanayi bölgesini hedef aldılar” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, haftalık kabine toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Ankara’da düzenlenen İdlib Zirvesine ilişkin ilk değerlendirmesinde, zirvenin Astana sürecinin devamı niteliğinde olduğunu belirterek, "Zirvenin hedefi Suriye’ye barış ve huzurun gelmesi, mültecilerin ülkelerine dönebilmeleri ve bölgede terör örgütleri ile etkili mücadeleyi sağlamaktır” ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan’ın Yemen’de devam ettirdiği işgale ve sivilleri hedef almasına işaret eden Ruhani, ”Onlar çıkarttıkları bu ateşe hiçbir milletin karşılık vermesini istemiyorlar. Elbette Yemen milleti bilinçli ve büyük bir millettir” dedi.
İran’ın hiçbir zaman bölgede savaş ve gerginlik istemediğini belirten Ruhani, “Yemen’de savaşı başlatanlar ve Yemen’i viran edenler Suudi Arabistan, BAE, Amerika ve Siyonist İsrail rejimi olmuştur. Savaşı başlatan Yemen halkı olmadı” şeklinde konuştu.
ABD’nin bölgede silah seli oluşturduğunu ve Suudi Arabistan’ı silahlandırdığını söyleyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "ABD’nin bölgeye gönderdiği bu silahlar ve Suudi Arabistan’ın bu silahlarla Yemen’de katliamlar yapmasına karşılık sesimizi çıkartmayalım mı? ABD, Suudi Arabistan’a 400 milyar dolar değerinde silah satışı yaptığını itiraf etmişti” ifadelerini kullandı.

"Baskı politikası devam ederken ABD ile müzakere olamaz"
Yemenlilerin hastane ve okullara saldırmadıklarını belirten Ruhani, “Onlar bir sanayi bölgesini hedef alarak düşmanlarını uyarmak istediler” dedi. ABD ile müzakerenin İran’a yönelik uygulanan maksimum baskı politikasının kaldırılması ile mümkün olabileceğini söyleyen Ruhani, "Maksimim baskı politikası devam ederken ABD ile müzakere olamaz. Öncelikle onlar maksimum baskı politikasını kaldırmalıdırlar" dedi.
Hiçbir ülkenin baskı altında müzakere yapmayacağını vurgulayan Ruhani, "Eğer ABD’li yetkililer gerçekten pişman olurlar ve iyi niyetlerini göstererek samimi bir şekilde tövbe eder ve İran milletine yönelik zulumlerinden vazgeçerlerse müzakere mümkün olabilir” dedi.
ABD’nin İran’a uyguladığı maksimum baskı politikasının maksimum iftira ve suçlamaya dönüştüğünü söyleyen Ruhani, ABD’nin İran’a yönelik asılsız suçlamalarda bulunduğunu söyledi.

Bakan Hatemi: "İran’a en ufak saldırı olursa karşılık veririz”
İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, Suudi Arabistan petrol tesislerine yönelik saldırıyla alakalı İran’a yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, "İki ülke arasında bir çatışma yaşanmakta ve bu çatışmanın tarafı olan Yemen doğrudan söz konusu saldırıyı kendilerinin yaptığını açıkladı” ifadelerini kullandı. Yemen’in yıllardır kuşatma ve saldırı altında olduğunu belirten İran Savunma Bakanı Hatemi,” Doğal olarak Yemenliler de bu saldırılara karşılık verecektir. Daha öncede Yemen’den BAE havaalanına bin 200 kilometrelik mesafeden füze ateşlenmişti" dedi.
İran Savunma Bakanı Hatemi, ABD tarafından İran’a yönelik en ufak bir saldırıya ise aynı şekilde karşılık vereceklerini söyleyerek, "Tıpkı ABD’ye ait İHA’yı düşürdüğümüz gibi karşılık veririz” uyarısında bulundu.

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