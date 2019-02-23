İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den bilimsel özgürlük vurgusu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bilim ile teknolojinin ilerlemesi için özgürlüğün olması gerektiğini ve 45 yıl önce Kum İlim Havzası'nda sahip oldukları özgürlüğün bugün üniversitelerde bulunmadığını söyledi.

Başkent Tahran'daki bilim ve teknoloji fuarında, katılımcı şirketlerin yöneticileriyle bir araya gelen Ruhani, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki bilimsel özgürlüğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ruhani, ülkede bilimin ve teknolojinin ilerleyişinin, özgürlük ve uygun ortamın sağlanmasıyla başlayacağını belirterek, "Kum İlim Havzası'nda 45 yıl önce sahip olduğumuz özgürlüğün bugün üniversitelerimizde olmadığını düşünüyorum." dedi.

Rejim ve hükümetin üniversiteler için uygun altyapıyı oluşturması gerektiğini dile getiren Ruhani, "Zannediyoruz ki altyapı; bina, kredi ve paradır. Ancak bunlar altyapı değildir, ilk altyapı özgürlük ortamıdır. Hükümet, fiziki açıdan altyapıyı kurmalıdır ancak en önemlisi hukuki altyapıdır." diye konuştu.

Konuşmasında e-devlet ile ilgili düşüncelerini yineleyen Ruhani, "Yolsuzluğu ortadan kaldırmanın yolu elektronik hükümettir. Bu sistem, idaredeki yüz yüze gelerek sağlanan ilişkilerle yapılan yolsuzlukların ve altın imzaların (büyük rant ve yolsuzluklara yol açan imza) önüne geçecektir. E-devlet, tüm konularda bu tür sorunları anında engelleyecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin yaptırımlarının büyük bir bölümünün dünya bankalarıyla mali konudaki irtibat alanında yaşandığına dikkati çeken Ruhani, şunları kaydetti:

"Teknoloji alanında çalışan şirketler, bu yolun açılması için bize yardımcı olmalıdır. Bilgi tabanlı şirketlerden beklentimiz, yeni teknolojilerle düşmanın üzerimizdeki baskısını hafifletmeleri ve bunu önlemeleridir."

