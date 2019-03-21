İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den krizi sona erdirme sözü

İran'ın ruhani lideri Hamaney ise sorunların kısmen kötü yönetimden kaynaklandığını söyledi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Nevruz Bayramı nedeniyle Perşembe günü yaptığı konuşmada ülkedeki siyasi ve ekonomik krizi sona erdirme sözü verdi. Ruhani "Hükümet yeni yılda sorunları çözmek için mümkün olan her şeyi gerçekleştirecektir" dedi.

Ülkenin ekonomik sorunlarını sona erdirebilmek için "Enflasyon kontrol altına alınmalı, üretim artmalı ve istihdam sağlanmalıdır" diyen Ruhani yaşanan krizin sorumlusu olarak ABD'yi işaret etti ve birlik olma çağrısında bulundu. "Gelişmeleri doğru değerlendirmeli ve suçu yanlış insanlara yüklememeliyiz" ifadesini kullanan Ruhani sorumlu olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı gösterdi.

ABD altı ülkenin İran ile imzaladığı nükleer silahlara ilişkin anlaşmadan 2015 yılında tek taraflı olarak çekilmiş ve İran'a yönelik olarak yaptırımları yürürlüğe koymuştu. Yaptırımlar İran'da ekonomik krizi derinleştirmiş ülkenin para birimi yüzde 60 oranında değer kaybetmişti. Yaptırımlardan en çok etkilenen kalem ise ülkenin ana gelir kaynağı petrol üretimi olmuştu.