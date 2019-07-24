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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Macron'a mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 11:38 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yazılı mesajını Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sundu

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin mesajını iletmek üzere geldiği Paris'te, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi'nin Paris'i ziyaret ederek Ruhani'nin yazılı mesajını Macron'a sunduğu belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından kabul edilen Arakçi'ye, İran'ın 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine uyması ve Basra Körfezi'nde artan gerginliği azaltacak girişimlerde bulunması gerektiğinin hatırlatıldığı ifade edildi.

Ruhani'nin Macron'a gönderdiği mesajın içeriğiyle ilgili bilgi verilmedi.

- "ABD, yasa dışı yaptırımlarla İran halkını hedef aldı"

Öte yandan Arakçi, Paris ziyareti kapsamında Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile bir araya geldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Le Drian ile görüşmesinde Arakçi, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına karşı Avrupa'nın konumunu netleştirmesini beklediklerini kaydetti.

İran'ın ABD'nin yaptırımlarına karşı, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini kısmen azaltma adımıyla, diplomasiye kapıyı kapatmadığına işaret eden Arakçi, "ABD, yasa dışı yaptırımlarla İran halkını hedef aldı. Avrupa'dan, ABD'nin maksimum baskı stratejisinin bir parçası olan İran petrol ihracatını sıfırlama girişimlerine karşı duruş sergilemesini bekliyoruz." dedi.

Fransa'nın nükleer anlaşmayı korumak için çabalarını sürdürdüğünü belirten Le Drian ise ABD yaptırımlarını bertaraf edebilmek için geliştirilen "INSTEX" adı verilen özel ödeme mekanizmasına ilişkin, "INSTEX'i oluşturmak uzun sürse de bu mekanizmanın faaliyete girmesi önemli bir siyasi adım olarak kabul edilmelidir." ifadelerini kullandı.

- İran, Avrupa ile petrol ticaretini sürdürmek istiyor

ABD yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekildikten sonra Tahran'a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı.

İran, anlaşmanın tarafı BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve Almanya'dan mutabakatın korunmasını istemiş ancak beklentisi karşılanmamıştı. Bunun üzerine Tahran yönetimi, anlaşmada belirtilen uranyum stok miktarını 1 Temmuz'da, zenginleştirilmiş uranyum limitini ise 8 Temmuz'da aştığını duyurmuştu.

Washington'un anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen Almanya, İngiltere ve Fransa, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için ocakta INSTEX adında özel bir ödeme mekanizması kurmuştu.

İlaç ve gıda ticaretini kapsayan INSTEX'te ilk işlem, iki hafta önce yapılmıştı.

İran, ödeme mekanizmasının petrol ticaretini de kapsamasını istiyor.

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- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi Fransa INSTEX İRAN macron ruhani

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