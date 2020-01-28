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İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin danışmanı Aşina: "Filistin'de yeni bir intifada bekliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 22:15 | Son Güncelleme

"(ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasına ilişkin) Bu bir barış ve refah planı değil, dayatma ve yaptırım planıdır"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanı Hüsameddin Aşina, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine ilişkin açıkladığı sözde barış planının "dayatma ve yaptırım planı" olduğunu, buna karşı Filistin'de yeni bir intifada beklediklerini söyledi.

Washington yönetiminin hazırladığı sözde barış planına Tahran'dan ilk tepki Ruhani'nin danışmanı Aşina'dan geldi.

İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığını da yürüten Aşina, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Trump'ın önerisini, "ABD ve siyonist rejim arasında bir anlaşma" olarak niteleyerek, "Bu bir barış ve refah planı değil, dayatma ve yaptırım planıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bu adımla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarını tek taraflı şekilde ihlal ettiğini vurgulayan Aşina, "(Filistin'de) yeni bir intifada bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN İsrail-Filistin meselesi

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