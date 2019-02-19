İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kardeşi mahkemeye çıktı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun, "yolsuzluk" suçlamasıyla mahkemede ifade verdi.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin bir dönem danışmanlığını yapan kardeşi Feridun'la birlikte 4 kişi yolsuzluk davası kapsamında mahkemede ifade verdi.
Feridun, Temmuz 2017'de bir yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmış daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.
- Ruhani yanlıları suçlamaların "siyasi" olduğunu savunuyor.
Eski bir diplomat olan Feridun, 1989-1997 yılları arasında İran'ın Kuala Lumpur Büyükelçisi olarak görev yapmıştı. Feridun, ülkedeki muhalif kesimler tarafından "yolsuzluk, rüşvet ve haksız şekilde bir bankaya genel müdür atanmasına müdahil olmakla" suçlanıyor. Suçlamalar, özellikle 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Ruhani’nin rakipleri tarafından sıkça gündeme getirilmişti. Ruhani'ye yakın kesimler ise Feridun'a karşı suçlamaların "siyasi" olduğunu savunuyor.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 1979'daki devrimden önce "Feridun" olan soyadını din adamı anlamına gelen "Ruhani" olarak değiştirmişti.
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