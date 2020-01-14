İran Cumhurbaşkanı: Uçak Kazasında İhmali Olanlar Cezalandırılacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna uçağının düşürülmesi konusunda ihmali olanların hepsinin cezalandırılacağını söyledi. Ruhani, olayı trajik bir olay olarak niteledi.

İran Devlet Televizyonu’ndan yayınlanan konuşmasında Ruhani, “Bu affedilemez bir hataydı. Uçağın düşürülmesinden sadece bir kişi sorumlu olamaz. İran silahlı kuvvetlerinin hatasını kabul etmesi iyi bir adım. İnsanlara bunun bir daha tekrarlanmayacağı konusunda güvence vermeliyiz” dedi.

İran Cumhurbaşkanı, hükümetinin kaza konusunda İran halkı ve diğer uluslara karşı sorumlu olduğunu dile getirdi.

