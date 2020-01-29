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İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri'den yolsuzluk vurgusu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 13:03 | Son Güncelleme

"Bugün yolsuzluk termit gibi devrimin başına bela olmuş durumda. Halkın bir kısmı akşamları ekmeğe muhtaçken diğer bir kısmı da kamu malını yağmalıyor"

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, ülkenin devrimden sonra iç ve dış politikada en zor günlerini yaşadığını belirterek, "Bugün yolsuzluk termit gibi ülkeyi sarmış durumda. Halkın bir kısmı akşamları ekmeğe muhtaçken diğer bir kısmı da kamu malını yağmalıyor." dedi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre Cihangiri, başkent Tahran'da 1979'daki devrim öncesinin siyasi mahkumlarından oluşan Müslüman Siyasi Mahkumlar Derneğinin üyeleriyle bir araya geldi.

Yolsuzlukların ülkenin en önemli sorunlarından biri olduğunu ifade eden Cihangiri, "Bugün yolsuzluk termit gibi devrimin başına bela olmuş durumda. Halkın bir kısmı akşamları ekmeğe muhtaçken diğer bir kısmı da kamu malını yağmalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cihangiri, yolsuzluklarla mücadelede şeffaflığın sağlanması için halkın denetiminin ve medyanın rolünün önemine dikkati çekti.

Ülkede 21 Şubat'ta düzenlenecek milletvekilliği seçimlerine katılacak adayların birçoğuna Anayasayı Koruyucular Konseyi (AKK) tarafından seçimlere girme izni verilmemesini de eleştiren Cihangiri, "Şartlar bu şekilde olduğu sürece seçimlerde rekabet ortamı sağlanmayacak ve seçimler sönük geçecektir." dedi.

Cihangiri, ülkenin devrimden sonra iç ve dış politikada en zor günlerini yaşadığını vurgulayarak, bu şartlarda ülkedeki seçimlerin görkemli şekilde gerçekleşmesine ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

- Süleymani suikastı

ABD'nin 3 Ocak'ta Irak'ta İranlı general Kasım Süleymani'yi hedef alan saldırısına da değinen Cihangiri, "ABD'nin Irak topraklarında İran'ın askeri bir yetkilisini hedef alarak, ilk kez doğrudan ve açık bir şekilde İran ile çatışmaya girdiğini" söyledi.

Cihangiri, İran'ın ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed üssüne düzenlediği füze saldırılarına ilişkin ise "ABD'nin terör ve saldırılarına kayıtsız kalmaya milli gururumuz izin vermezdi. ABD üssüne füze saldırıları onların düşmanca davranışına karşı bir intikam girişimiydi." ifadelerini kullandı.

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