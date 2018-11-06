İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Petrol Satmaya Devam Ediyoruz

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Amerika’nın yaptırımlarına rağmen İran’ın petrol satmaya devam ettiğini söyledi.

Pazartesi günü itibariyle Amerika yönetimi İran’ın petrol, finans ve taşımacılık sektörlerine yönelik ambargoları yürürlüğe soktu. İran söz konusu yaptırımları kendisine karşı açılmış bir ekonomik savaş olarak niteledi ve bunu def edeceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri Tasmin Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Amerikalılar sürekli olarak İran’ın petrol satışını sıfıra indireceklerini söylüyorlar ama şunu söylemeliyim ki, biz şu ana kadar bizden talep edilen miktarda petrolü satmaya devam ediyoruz. Amerikalılar propagandaları sayesinde gerçekleri göremiyorlar” dedi.

Cihangiri, birçok petrol şirketiyle görüştüklerini ve çoğuyla hali hazırda satışların nasıl yapılacağı konusunda formüller üzerinde uzlaştıklarını belirtti.

Buna karşın İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, olası zorluklar konusunda İran halkının doğru bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Cihangiri, “Bazı sıkıntıları kendimiz yüklenmek gibi bir görevimiz var ama İran halkından birşey saklanmamalı. Olanları bilmek onların hakkı” diye konuştu.