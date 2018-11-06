HABER

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Petrol Satmaya Devam Ediyoruz

06.11.2018 12:55 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Amerika'nın ambargo kararlarına rağmen İran'ın petrol satmaya devam ettiğini söyledi

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Petrol Satmaya Devam Ediyoruz

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri, Amerika’nın yaptırımlarına rağmen İran’ın petrol satmaya devam ettiğini söyledi.

Pazartesi günü itibariyle Amerika yönetimi İran’ın petrol, finans ve taşımacılık sektörlerine yönelik ambargoları yürürlüğe soktu. İran söz konusu yaptırımları kendisine karşı açılmış bir ekonomik savaş olarak niteledi ve bunu def edeceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cihangiri Tasmin Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Amerikalılar sürekli olarak İran’ın petrol satışını sıfıra indireceklerini söylüyorlar ama şunu söylemeliyim ki, biz şu ana kadar bizden talep edilen miktarda petrolü satmaya devam ediyoruz. Amerikalılar propagandaları sayesinde gerçekleri göremiyorlar” dedi.

Cihangiri, birçok petrol şirketiyle görüştüklerini ve çoğuyla hali hazırda satışların nasıl yapılacağı konusunda formüller üzerinde uzlaştıklarını belirtti.

Buna karşın İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, olası zorluklar konusunda İran halkının doğru bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi. Cihangiri, “Bazı sıkıntıları kendimiz yüklenmek gibi bir görevimiz var ama İran halkından birşey saklanmamalı. Olanları bilmek onların hakkı” diye konuştu.

Söz konusu yaptırımlar, Amerika Başkanı Donald Trump’ın Amerika’yı İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekmesi neticesinde uygulanmaya başladı. Trump İran’ı, nükleer anlaşmaya uymamak dışında Ortadoğu’da etkisini arttırmak, Yemen, Suriye ve Lübnan’da savaşan gruplara destek vermekle itham ediyor.

Amerika’nın yaptırımlarından 180 gün süreyle muaf olacak 8 ülke arasında Türkiye’de yer alıyor ve Türkiye İran’dan petrol satın almaya devam ediyor.

PARTNERÇamaşır makinelerinin içine 531 kilo kokain gizlemişlerÇamaşır makinelerinin içine 531 kilo kokain gizlemişler
Avrupa Konseyi'nden Yunanistan'a "mülteci kampı" eleştirisiAvrupa Konseyi'nden Yunanistan'a "mülteci kampı" eleştirisi
Kamerun'da Ayrılıkçılar 80 Öğrenciyi KaçırdıKamerun'da Ayrılıkçılar 80 Öğrenciyi Kaçırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Rizespor'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi

Rizespor'dan Volkan Demirel'e transfer teklifi

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

İlginizi Çekebilir

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Başkanın kızı öğrencisiyle ilişkiye girdi! Çıplak fotoğraf atıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü milyarder Bill Gates sahneye bir kavanoz insan dışkısıyla çıktı

Ünlü milyarder Bill Gates sahneye bir kavanoz insan dışkısıyla çıktı

Onlar ABD'nin ilk Müslüman kadın Kongre üyeleri olabilir

Onlar ABD'nin ilk Müslüman kadın Kongre üyeleri olabilir

O şehirde köpek gezdirmek yasaklandı

O şehirde köpek gezdirmek yasaklandı

BM duyurdu! 200'den fazla toplu mezar bulundu

BM duyurdu! 200'den fazla toplu mezar bulundu

Mısır piramitlerinin sırrını çözebilecek kalıntılara ulaşıldı

Mısır piramitlerinin sırrını çözebilecek kalıntılara ulaşıldı

Sert Türkiye açıklaması: Nihai olarak son verilsin!

Sert Türkiye açıklaması: Nihai olarak son verilsin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.