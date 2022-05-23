HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran Cumhurbaşkanı'ndan İntikam Sözü

İran Cumhurbaşkanı'ndan İntikam Sözü

23.05.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bir gün önce başkent Tahran’da iki kişinin silahlı saldırısıyla suikaste uğrayan Devrim Muhafızları’nda görevli Albay Sayad Hodayi’nin intikamını alacaklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı'ndan İntikam Sözü

İran ordusunun önde gelen birimi Devrim Muhafızları’nın komutanlarından Albay Sayad Hodayi, İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Saldırıyı motosikletli iki kişinin düzenlediği tespit edildi.

Olayın ardından bugün bir açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hodayi’nin öldürülmesinin intikamının alınacağını söyledi. Reisi “Güvenlik güçlerimizle konunun yakından takip edilmesi konusunda mutabık kaldık. Şehidimizin temiz kanının intikamanın alınacağına şüphem yok” ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif de yaptığı açıklamada, bu saldırının İran’ın düşmanlarına karşı koymaktaki kararlılıklarını arttırdığını söyledi.

Şerif yarı resmi haber ajansı Mehr’e yaptığı değerlendirmede “Albay Hodayi’nin şehadeti, Devrim Muhafızları’nın güvenliği, bağımsızlığı ve ulusal çıkarları savunmak ve İran ulusunun düşmanlarıyla yüzleşme konusundaki kararlılığını güçlendiriyor. Küresel baskılar ve siyonist rejimle bağlantılı terörist gruplar ve haydutlar eylemlerinin sonuçlarıyla karşı karşıya kalacaklar” ifadelerini kullandı.

Yarı resmi Tasnim haber ajansı da öldürülen Albay Hodayi’nin, Irak ve Suriye’de şiiler için kutsal sayılan mekanların koruma gücünde görev aldığını belirtti ve kendisinin “türbelerin savuncuları”ndan biri olduğunu işaret etti. Bölgedeki İran güçlerinin IŞİD’e karşı mücadele ettikleri biliniyor.

İran’da bazı haber ajansları, bu olayla bağlantılı olarak İsrail istihbaratına çalıştıkları iddia edilen bazı kişilere yönelik operasyon yapıldığını ve bir ağın tespit edildiğini ilgili kişilerin yakalandığını öne sürdü.
İsrail tarafı bu iddialara yönelik olarak herhangi bir değerlendirmede bulunmadı ve soruları yanıtsız bıraktı.

İran’da 2010 yılından bu yana en az 6 bilim insanı ve akademisyen benzer şekilde silahlı ve motosikletli kişiler tarafından düzenlenen saldırılarla öldürüldü. Bu cinayetlerin İran’ın nükleer programıyla ilgili olduğuna inanılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukrayna'daki ilk savaş suçları davasında Rus askere müebbet hapis cezasıUkrayna'daki ilk savaş suçları davasında Rus askere müebbet hapis cezası
Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...
Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!
Anahtar Kelimeler:
İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...

Beyazıt'ta silahlı çatışma! Bir polis yaralı...

Ailesi 30 bin TL'lik dava açtı! Mahkemede gerçek ortaya çıktı

Ailesi 30 bin TL'lik dava açtı! Mahkemede gerçek ortaya çıktı

FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!

FOX TV Sunucusu Gülbin Tosun'dan tepki çeken paylaşım!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

Firari FETÖ'cü Arif Erdem ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Soluğu Bali'de aldı! "Gelir şimdi ahlak bekçileri"

Soluğu Bali'de aldı! "Gelir şimdi ahlak bekçileri"

''Çocukları günaha davet ediyormuşum! Umurumda değil''

''Çocukları günaha davet ediyormuşum! Umurumda değil''

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Yine ev aldı! Fiyatı korkudan söylemedi

Yine ev aldı! Fiyatı korkudan söylemedi

Rahipti bir anda değişti! “Eşcinsel yetişkin film yıldızıyım”

Rahipti bir anda değişti! “Eşcinsel yetişkin film yıldızıyım”

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.