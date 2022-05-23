İran Cumhurbaşkanı'ndan İntikam Sözü

İran ordusunun önde gelen birimi Devrim Muhafızları’nın komutanlarından Albay Sayad Hodayi, İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Saldırıyı motosikletli iki kişinin düzenlediği tespit edildi.

Olayın ardından bugün bir açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Hodayi’nin öldürülmesinin intikamının alınacağını söyledi. Reisi “Güvenlik güçlerimizle konunun yakından takip edilmesi konusunda mutabık kaldık. Şehidimizin temiz kanının intikamanın alınacağına şüphem yok” ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif de yaptığı açıklamada, bu saldırının İran’ın düşmanlarına karşı koymaktaki kararlılıklarını arttırdığını söyledi.

Şerif yarı resmi haber ajansı Mehr’e yaptığı değerlendirmede “Albay Hodayi’nin şehadeti, Devrim Muhafızları’nın güvenliği, bağımsızlığı ve ulusal çıkarları savunmak ve İran ulusunun düşmanlarıyla yüzleşme konusundaki kararlılığını güçlendiriyor. Küresel baskılar ve siyonist rejimle bağlantılı terörist gruplar ve haydutlar eylemlerinin sonuçlarıyla karşı karşıya kalacaklar” ifadelerini kullandı.

Yarı resmi Tasnim haber ajansı da öldürülen Albay Hodayi’nin, Irak ve Suriye’de şiiler için kutsal sayılan mekanların koruma gücünde görev aldığını belirtti ve kendisinin “türbelerin savuncuları”ndan biri olduğunu işaret etti. Bölgedeki İran güçlerinin IŞİD’e karşı mücadele ettikleri biliniyor.

İran’da bazı haber ajansları, bu olayla bağlantılı olarak İsrail istihbaratına çalıştıkları iddia edilen bazı kişilere yönelik operasyon yapıldığını ve bir ağın tespit edildiğini ilgili kişilerin yakalandığını öne sürdü.

İsrail tarafı bu iddialara yönelik olarak herhangi bir değerlendirmede bulunmadı ve soruları yanıtsız bıraktı.

İran’da 2010 yılından bu yana en az 6 bilim insanı ve akademisyen benzer şekilde silahlı ve motosikletli kişiler tarafından düzenlenen saldırılarla öldürüldü. Bu cinayetlerin İran’ın nükleer programıyla ilgili olduğuna inanılıyor.

