İran Cumhurbaşkanının referandum çağrısına tepki

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ülkedeki görüş ayrılıklarını halk oylaması ile çözme çağrısına tepki geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin ülkedeki görüş ayrılıklarını halk oylaması ile çözme çağrısına ilk tepki Anayasayı Koruyucular Söcüsü Abbas Ali Kedhodayi’den geldi. Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhodayi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin anayasanın 59. maddesine işaret ederek yaptığı referandum çağrısının doğru olmadığını ifade etti. Kedhodayi, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin referandum açıklamasına tepki gösterdiği paylaşımında, ”Cumhurbaşkanının uzmanlık alanı olmayabilir ama herkes tarafından bilinen 59. maddenin üzerinde tartışılacak bir şey yoktur. 59. madde yasama, yürütme ve yargının tercih alanındadır. Cumhurbaşkanı belki bunu, başka bir maddeyle karıştırmış olabilir" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani gençlerle bir araya gelmiş ve ülkedeki görüş ayrılıklarının halk oylaması ile çözüme kavuşturulabileceğini belirterek, anayasanın 59. maddesinin buna izin verdiğini söylemişti.



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