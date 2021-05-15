İran Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sürecinde Adaylar Netleşiyor

İran’da önümüzdeki ay yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için iki aday daha resmi olarak kayıtlarını yaptırdı. Adaylardan biri Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, diğeri de eski parlamento sözcüsü Ali Laricani.

İran’da yeni cumhurbaşkanını belirleyecek olan seçimler 18 Haziran tarihinde yapılacak ve mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin görev süresi tamamlanmış olacak.

Adaylardan muhafazakar kesime yakın olan isim İbrahim Reisi, 60 yaşında ve İran’da orta seviye bir yönetici konumunda. Reisi, yargı erki başkanlığına 2019 yılı Mart ayında dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından atanmıştı. Reisi, son yıllarda Hamaney’in ardından dini lider koltuğuna oturabilecek isimlerden biri olarak da görülüyor.

Eski Parlamento Sözcüsü ve İran’ın nükleer müzakerecisi Ali Laricani de seçimlerde ılımlı ve modern kesimin de oylarını alarak ülkedeki muhafazakarlarla modern kesim arasında bir köprü olmayı hedefliyor.

Reisi adaylık başvurusu sırasında basin mensuplarına yaptığı açıklamada “Ülkenin yönetiminde değişimler yapmak, yoksullukla, ayrımcılıkla ve yolsuzlukla mücadele etmek için bağımsız bir aday olarak yola çıktım” dedi.