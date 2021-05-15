İran Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sürecinde Adaylar Netleşiyor

İran’da önümüzdeki ay yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için iki aday daha resmi olarak kayıtlarını yaptırdı. Adaylardan biri Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, diğeri de eski parlamento sözcüsü Ali Laricani.
İran’da yeni cumhurbaşkanını belirleyecek olan seçimler 18 Haziran tarihinde yapılacak ve mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin görev süresi tamamlanmış olacak.
Adaylardan muhafazakar kesime yakın olan isim İbrahim Reisi, 60 yaşında ve İran’da orta seviye bir yönetici konumunda. Reisi, yargı erki başkanlığına 2019 yılı Mart ayında dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından atanmıştı. Reisi, son yıllarda Hamaney’in ardından dini lider koltuğuna oturabilecek isimlerden biri olarak da görülüyor.
Eski Parlamento Sözcüsü ve İran’ın nükleer müzakerecisi Ali Laricani de seçimlerde ılımlı ve modern kesimin de oylarını alarak ülkedeki muhafazakarlarla modern kesim arasında bir köprü olmayı hedefliyor.
Reisi adaylık başvurusu sırasında basin mensuplarına yaptığı açıklamada “Ülkenin yönetiminde değişimler yapmak, yoksullukla, ayrımcılıkla ve yolsuzlukla mücadele etmek için bağımsız bir aday olarak yola çıktım” dedi.
Reisi, 2017 yılındaki seçimlerde de aday olmuş ancak seçimi Hasan Ruhani’ye karşı kaybetmişti. Ruhani mevcut yasalar gereği yeniden aday olamıyor.
Ülkedeki reform yanlıları ve aktivistlerse İbrahim Reisi’nin adaylığından kaygı duyuyorlar ve 1980’li yıllarda kendisinin binlerce siyasi suçluya idam cezası veren 4 hakimden biri olduğunu hatırlatıyorlar.
Ülkede Cumhurbaşkanlığı Seçimi için resmi başvurular Salı günü başladı ve bugün sona eriyor. Yapılacak seçimlere geniş bir katılım olması bekleniyor. Adaylar 12 üyeli bir konsey tarafından değerlendirilecek ve adaylıkları onaylanacak ya da reddedilecek. Söz konusu konseyin 6 üyesi bizzat dini lider Hamaney tarafından atanıyor.
İran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dikkat çeken aday isimlerinden biri de eski cumhurbaşkanı Ahmedinejat oldu.