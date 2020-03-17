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  4. İran’da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu

İran’da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 17.03.2020 23:20 | Son Güncelleme

İran’ın Simnan eyaletinde korona virüs teşhisiyle tedavi altına alınan 103 yaşındaki kadının hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

İran’da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu

İran’da Simnan Üniversitesi Tıp Fakültesi doktorlarından Nevid Danayi yaptığı açıklamada, 103 yaşındaki bir kadının koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini bildirdi.

Doktor Danayi, "Yaklaşık bir hafta önce koronavirüs teşhisi ile Simnan’da bulunan Kevser Hastanesine yatışı gerçekleştirildi ve tıbbi tedavi gördükten sonra iyileşerek bugün taburcu edildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran’da Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 988 ve vaka sayısının ise 16 bin 169 olduğunu açıklamıştı.

(İHA)

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