HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

İran'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2020 09:52 | Son Güncelleme

İran'ın Simnan kentinde 103 yaşındaki bir kadın, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen en yaşlı ikinci insan olarak kayıtlara geçti.

İran'da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Simnan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nevid Danayi, koronavirüse yakalanan 103 yaşındaki bir kadının tedavisi sonrası iyileşerek taburcu edildiğini duyurdu.

Hastanın kimliğini açıklamayan Danayi, "Koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir haftadır Simnan Kevser Hastanesi'nde tedavi gören 103 yaşındaki bir kadın hasta tamamen iyileşerek taburcu edildi." dedi.

Çin'de koronavirüse yakalanan 103 yaşındaki bir kadın hastanın da 6 günlük tedavisinin ardından geçen hafta koronavirüsü yenerek taburcu edildiği açıklanmıştı. Çin'in Vuhan kentinde 100 yaşındaki bir hasta ile İran'ın Bem şehrinde 91 yaşındaki bir hasta da virüsü yenerek iyileşmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Koronavirüs sonrası kapış kapış satılıyor! Haftada 2 kez...Koronavirüs sonrası kapış kapış satılıyor! Haftada 2 kez...
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
İRAN koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Dövülen kadını kurtarırken katil olmuştu! İşte istenilen ceza

Dövülen kadını kurtarırken katil olmuştu! İşte istenilen ceza

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Bakan Koca acı haberi verdi! Türkiye'de virüsten ilk ölüm

Oktay: Avrupa'daki 2807 Türk vatandaşı yurda döndü

Oktay: Avrupa'daki 2807 Türk vatandaşı yurda döndü

Bakan Soylu’dan karantina görüntüleriyle ilgili açıklama

Bakan Soylu’dan karantina görüntüleriyle ilgili açıklama

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs önlemleri!

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs önlemleri!

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

Murat Boz'dan tepki çeken paylaşımı için açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Şimdi de karınca istilası! Panik yaratan görüntüler

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Almanya'da koronavirüs hastalarına bakıyor! Dikkat çeken uyarı

Almanya'da koronavirüs hastalarına bakıyor! Dikkat çeken uyarı

ABD'de ulusal acil durum ilanı

ABD'de ulusal acil durum ilanı

Diğer Haberler
Tom Cruise’lı Mission Impossible 7'nin çekimlerine devam kararı verildi

Koronavirüs, Görevimiz Tehlike 7 ekibini durduramadı

Vuhan'da iki gün üst üste yalnızca birer vaka!

Vuhan'da iki gün üst üste yalnızca birer vaka!

Hafter’in sözcüsüne koronavirüs karantinası

Libya'da Hafter'e koronavirüs şoku!

1700 yolcu koronavirüs şüphesiyle gemide mahsur kaldı!

1700 yolcu koronavirüs şüphesiyle gemide mahsur kaldı!

Yunanistan: Görünmeyen düşmanla savaşıyoruz

Yunanistan: Görünmeyen düşmanla savaşıyoruz

DSÖ’den ibuprofen uyarısı

DSÖ’den ibuprofen uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.