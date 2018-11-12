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İran'da 39 yıl sonra bir ilk

DÜNYA HABERLERİ  | 12.11.2018 14:07 | Son Güncelleme

İran'ın Persepolis takımı, Asya Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında Japonya’nın Kashima Antlers takımını konuk etti. Bu karşılaşma İran'da 39 yıl sonra bir ilk neden oldu. Zira kadın taraftarlar ilk kez karşılaşmayı statta izledi.

İran'da 39 yıl sonra bir ilk

İran'da 39 yıl sonra kadın taraftarların maçlara girişine izin verildi.

Başkent Tahran’daki Azadi (Özgürlük) Stadı’nda, ülkenin en fazla taraftarı olan Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi finali rövanş maçında Japonya’nın Kashima Antlers takımını konuk etti. Mustafa Denizli’nin daha önce iki kez çalıştırdığı Persepolis’in maçı için 80 bin taraftar tribünlerdeki yerini aldı.

Taraftarlar arasında 500’e yakın da kadın futbolsever vardı. 1979 İran Devrimi’nden bu yana kadınlar, erkeklerin olduğu turnuvalara giremiyordu.

JAPON EKİP KAZANDI

Sosyal medya hesaplarında statlardaki kadın taraftarların, futbolcuların yakınları ile kadın futbol takım oyuncuları olduğu iddia edilirken, İranlı ISNA haber ajansı kadınlara 850 kişilik kontenjan ayrıldığını kaydetti. Persepolis, ilk maçta rakibine 2-0 yenilmişti. Önceki günkü maç 0-0 sona erdi ve finali Japonya’nın Kashima Antlers takımı kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN kadın stadyum Kashima Antlers Persepolis futbol

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
vayy harika haber kadınlar statta maç izlemiş sanırım haberin devamı da bunda da erkekler statta maç izleyememiş olacak
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