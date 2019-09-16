HABER

İran'da 4.7 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 16.09.2019 22:32 | Son Güncelleme

İran’ın Gazvin ve Gilan eyaletlerinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Yerin 8 kilometre altında gerçekleşen depremde herhangi bir can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Gilan Eyaleti Kriz Yönetim Merkezi Genel Müdürü Rıza İslami, depremde can ve mal kaybının yaşanmadığını belirterek, ”Deprem sonrası şehir halkı büyük bir korku ve paniğe kapıldı. Herhangi bir can kaybı yaşamadık ve halkı soğukkanlı olmaya davet ediyorum” dedi.
Rıza İslami Gilan ve Gazvin eyaletlerinde meydana gelen depremin İran’ın Zencan, Elburz ve Mazenderan eyaletlerinde hissedildiğini belirtti.

Aynı gün içerisinde İran’ın İsfehan eyaletinde de 4.7 ve 3.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı. (İHA)

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
AB’nin Vergi Cezasına Apple’dan İtiraz AB’nin Vergi Cezasına Apple’dan İtiraz 
Ankara'da Üçlü Suriye ZirvesiAnkara'da Üçlü Suriye Zirvesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN deprem Son Depremler

En Çok Okunan Haberler

'Milletin canını çok yakıyor' dedi ve sayıları açıkladı!

'Milletin canını çok yakıyor' dedi ve sayıları açıkladı!

Kayseri'de iğrenç olay! Yeğenini yıllarca taciz etmiş

Kayseri'de iğrenç olay! Yeğenini yıllarca taciz etmiş

Akaryakıt fiyatlarına zam

Akaryakıt fiyatlarına zam

Aksaray'dan Avrupa ülkelerine 'goji berry' gönderiyor

Aksaray'dan Avrupa ülkelerine 'goji berry' gönderiyor

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 'ihale' yetkisi

İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 'ihale' yetkisi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

'Suriye'deki savaş sona erdi!'

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

ABD’den Türkiye’ye seyahat uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dün 11 kişi hayatını kaybetmişti! Saldırı sonrası alarm: Güvenlik güçleri teyakkuzda

Dün 11 kişi hayatını kaybetmişti! Saldırı sonrası alarm

Trump'tan önemli açıklama: Göreceğiz!

Trump'tan saldırı açıklaması: Göreceğiz!

Esad rejimi ilk kez SDG'yi 'bölücü terörist milisler' olarak niteledi

Esad rejimi ilk kez SDG'yi 'bölücü terörist milisler' olarak niteledi

Yeni bir tanker krizi! Bu kez İran el koydu

Yeni bir tanker krizi! Bu kez İran el koydu

Ankara'daki üçlü zirve sona erdi! İşte açıklamalar

Ankara'daki üçlü zirve sona erdi! İşte açıklamalar

Rus nükleer denizaltısı, 350 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu

Rus nükleer denizaltısı, 350 kilometre uzaklıktaki hedefi vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.