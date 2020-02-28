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  4. İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalandı

İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2020 11:17 | Son Güncelleme

Salgının hızla yayıldığı İran'da dört milletvekilinde daha yeni tip koronavirüs tespit edildi.

İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalandı

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Ali Vekili, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki milletvekilinin koronavirüse yakalanmasının ardından Meclisteki 30 vekile virüs testi yapıldığını belirtti.

Söz konusu milletvekillerinin isimlerini açıklamayan Vekili, "Koronavirüs testlerinin sonucuna göre, Meclisteki 30 meslektaşımızdan şu ana kadar 4'ünün testi pozitif çıktı" ifadelerini kullandı.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün ülke genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya, vaka sayısının da 245'e yükseldiğini duyurmuştu.

Virüs ülkede hızla yayılırken Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve son olarak Cumhurbaşkanı Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar'a koronavirüs teşhisi konulmuştu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, dünya genelinde 83 binden fazla kişiye bulaştı. Salgında can kaybı ise 2 bin 800'ü aştı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Milletvekili koronavirüs

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