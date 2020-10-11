HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İran'da Ali Ekber Salihi ve Muhammed Bakır Nubaht koronavirüse yakalandı

İran'da Ali Ekber Salihi ve Muhammed Bakır Nubaht koronavirüse yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2020 14:32 | Son Güncelleme

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nubaht’ın koronavirüse yakalandıkları açıklandı.

İran'da Ali Ekber Salihi ve Muhammed Bakır Nubaht koronavirüse yakalandı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nubaht, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Nubaht, doktor gözetimi altında olduğunu ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.

İRAN ATOM ENERJİSİ BAŞKANI DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Koronavirüse yakalanan İranlı bir diğer isim ise İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi oldu. Salihi, koronavirüs testinin pozitif çıktığını teyit etti. Salihi’nin evde karantina altında olduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBaba olan Soner Sarıkabayı'nın ilk sözleriBaba olan Soner Sarıkabayı'nın ilk sözleri
Ülkede yolcu otobüsü ile tren çarpıştı! Ölü ve yaralılar varÜlkede yolcu otobüsü ile tren çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Yüz yüze eğitim haftada kaç gün olacak?Yüz yüze eğitim haftada kaç gün olacak?
En Çok Okunan Haberler
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
İlçede gergin gece! Sokakta nöbet tuttular
İlçede gergin gece! Sokakta nöbet tuttular
Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü
Yalnızca 12 gün görebilmişti! Elif Su büyüdü
Bakan Soylu duyurdu! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Bakan Soylu duyurdu! Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
Türkiye'ye dönünce sevinçten yeri öptüler
Türkiye'ye dönünce sevinçten yeri öptüler
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
Biden'dan küstah 'Ayasofya' çağrısı
ABD'li YouTuber 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' gönderecek!
ABD'li YouTuber 'Biden'a oy verene çıplak fotoğraf' gönderecek!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Baş ağrısının nedeni şaşkına çevirdi!
Diğer Haberler
Ermenistan'ın Gence'yi vurma anı görüntüsü ortaya çıktı
Gence'nin vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı
ABD'de vaka artışında son iki ayın rekoru kırıldı
ABD'de vaka artışında son iki ayın rekoru kırıldı
Tayland'da yolcu otobüsü ile tren çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Ülkede yolcu otobüsü ile tren çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrine füzeyle saldırdı! Ölü ve yaralılar var
Ermenistan Gence şehrine füzeyle saldırdı! Ölü ve yaralılar var
Koronavirüsün yeni merkezi Fransa! Salgının başından bu yana en yüksek rakam
Salgının başından bu yana en yüksek rakam
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.