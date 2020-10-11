İran'da Ali Ekber Salihi ve Muhammed Bakır Nubaht koronavirüse yakalandı

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Planlama ve Bütçe Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nubaht, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Nubaht, doktor gözetimi altında olduğunu ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.

İRAN ATOM ENERJİSİ BAŞKANI DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Koronavirüse yakalanan İranlı bir diğer isim ise İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi oldu. Salihi, koronavirüs testinin pozitif çıktığını teyit etti. Salihi’nin evde karantina altında olduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

