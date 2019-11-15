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İran'da benzine yapılan zam protesto edildi! Ruhani'den açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 21:54 | Son Güncelleme

İran'da benzine gelen yüzde 50 zammın ardından göstericiler İsfahan ve Sircan kentinde benzin istasyonunu ateşe verdi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yapılan zamla ilgili açıklama yaptı. Ruhani, artışın halkın menfaatleri doğrultusunda ve dar gelirli vatandaşlara yardım amacıyla yapıldığını söyledi.

İran'da benzine yapılan zam protesto edildi! Ruhani'den açıklama

İran'da devlet tarafından sübvanse edilen benzine yüzde 50 zam yapıldı.

İran'ın bazı kentlerinde benzine yapılan zam protesto edildi. Ahvaz, Hürremşehr, Bircend, Meşhed, Geçsaran, Sircan, Bender Abbas, İsfahan ve Şiraz kentlerinde sokağa çıkan halk, benzine yapılan zamma tepki gösterdi.

Göstericiler araç sahiplerini kontak kapatmaya çağırırken, İsfahan ve Kirman eyaletine bağlı Sircan kentinde benzin istasyonu ateşe verildi.

Bunun üzerine Tahran başta olmak üzere bazı şehirlerde güvenlik güçleri benzin istasyonlarının önünde önlem aldı.

Meşhed kentinde ise güvenlik güçleri göstericileri müdahale ederek dağıttı.

RUHANİ'DEN ZAMLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bu arada Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 4 yıldır benzine zam yapmadıklarını belirterek, artışın halkın menfaatleri doğrultusunda ve dar gelirli vatandaşlara yardım amacıyla yapıldığını ifade etti.

Ruhani, ekonomik krize rağmen hükümetin artıştan kazanç elde etmeyi amaçlamadığını ve tüm gelirin 60 milyon kişiye dağıtılacağını vurguladı.

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketinin daha önce yaptığı açıklamaya göre, devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene (1,5 TL) çıkartılmıştı.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden İran'da araç başına ayda 60 litre benzin devlet tarafından sübvanse ediliyor.

(AA)

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