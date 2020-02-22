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  4. İran'da bilanço ağırlaşıyor! Koronavirüs nedeniyle bir ölüm daha

İran'da bilanço ağırlaşıyor! Koronavirüs nedeniyle bir ölüm daha

DÜNYA HABERLERİ  | 22.02.2020 23:20 | Son Güncelleme

İran medyası, ülkede koronavirüs nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini iddia etti. Bu haberle toplam ölüm sayısının 6'ya yükseldiği aktarıldı.

İran'da bilanço ağırlaşıyor! Koronavirüs nedeniyle bir ölüm daha

İran’da koronavirüs vakalarının artış göstermesi, ülke genelinde paniğe neden olurken, İran medyası 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam ölüm sayısının 6'ya yükseldiğini aktardı. İran Sağlık Bakanlığı tarafından konuya ilişkin bir açıklama gelmezken, resmi kayıtlara göre onaylanmış vaka sayısı 28, ölüm sayısı ise 5 olarak biliniyor.

İRAN'DA KORONAVİRÜS NEDENİYLE İLK ÖLÜM 19 ŞUBAT'TA YAŞANMIŞTI

İran’da koronavirüs nedeniyle yaşanan ilk ölüm 19 Şubat’ta yaşanmıştı. Koronavirüsün İran’da hızla yayılması çevre ülkelerde de paniğe neden olmuş, Irak ve Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, İran’la sınır kapılarını kapatmıştı.

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