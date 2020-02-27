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  4. İran'da bir devlet yetkilisi daha koronavirüse yakalandı

İran'da bir devlet yetkilisi daha koronavirüse yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2020 12:08 | Son Güncelleme

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, yeni tip koronavirüse yakalandığını açıkladı.

İran'da bir devlet yetkilisi daha koronavirüse yakalandı

İran'da Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi'nin ardından bir devlet yetkilisi daha koronavirüse yakalandı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, yeni tip koronavirüse yakalandığını açıkladı.

BAKAN YARDIMCISI KORONAVİRÜSÜ DUYURMUŞTU

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, kendisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıklamıştı.

Yüksek ateş nedeniyle dün karantinaya alındığını ve virüs testi yapıldığını aktaran Herirçi, "Birkaç dakika önce testlerin sonucu açıklandı. Ben de korona oldum." demişti.

Durumunun iyi olduğunu belirten Herirçi, "Virüsü yeneceğimizden emin olun." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN koronavirüs

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