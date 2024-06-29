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İran'da bir ilk mi yaşanacak? Seçimlerde Türk aday Mesud Pezeşkiyan önde!

29.06.2024 09:16
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19 Mayıs tarihinde İran'da elim bir helikopter kazasıyla hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yerine gelecek adayın belirlenmesi için seçimler düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde reformist aday Pezeşkiyan yüzde 43,5 puan ile önde gidiyor. Muhafazakar aday Celili ise Pezeşkiyan'ı yüzde 37,7 oy oranıyla takip ediyor.

İran'da bir ilk mi yaşanacak? Seçimlerde Türk aday Mesud Pezeşkiyan önde!

İran'da 14'üncü Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Türk kökenli aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar aday Said Celili'nin önünde yarışı devam ettiriyor. Oyların yüzde 43,5 puanını alan Pezeşkiyan'ı Celili, yüzde 37,7 oyla takip ediyor.

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TÜRK ADAY ÖNDE

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, gece yarısı sandıkların açılmasından bu yana 14 milyon 70 bin 642 oyun sayıldığını açıkladı. Oy dağılımına bakıldığında Pezeşkiyan yüzde 5 milyon 955 bin 781 oy alarak yüzde 43,5 ile yarışı önde götürüyor.

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Şu ana kadar sayılan oyların 5 milyon 560 bin 321'ini alan Celili onu yüzde 37,7 ile takip ediyor.

Muhammed Bakır Kalibaf, yüzde 13,4 oyla üçüncü, Mustafa Purmuhammedi yüzde 0.8 ile dördüncü sırada yer alıyor.

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50+1 OY KURALI

Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.

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İlk turda yüzde 50+1'in üzerine çıkan aday olmaması halinde en fazla oyu alan 2 aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

MESUD PEZEŞKİYAN KİMDİR?

Mesud Pezeşkiyan'ın Türk, Kürt ve Beluçların yoğun olduğu bölgelerde diğer adaylara göre yüksek oy aldığını gösteriyor. Başkent Tahran'daki bir konferansta konuşan Mesud Pezeşkiyan, "Hayatımda oy almak için hiçbir zaman yalan söylemedim ve hiçbir zaman yanlış slogan atmadım" demişti.

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"Hakka ve adalete inanıyorum. Kadınların, mezheplerin ve etnik kökenlerin hakları benim için önemli. Kadın, erkek, Türk, Kürt, Beluci benim için fark etmez" diyen Pezeşkiyan, anketlerin gösterdiği gibi yarışta ipi göğüslerse İran’da ilk kez bir Türk cumhurbaşkanı görev yapacak.

ANKET SONUÇLARI

İran'da bir kamuoyu yoklamasında, cumhurbaşkanı seçiminde yarışın ilk sırasında yüzde 33,1 ile reformist aday Pezeşkiyan, ikinci sırasında yüzde 28,8 ile Celili yer alırken diğer muhafazakar aday Kalibaf ise yüzde 19,1 ile üçüncü sırayı almıştı.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk olarak 18.00’de sona ereceği açıklanan oy verme işlemi önce 20.00’ye ardından 22.00’ye daha sonra da 24.00’e kadar uzatılmıştı.

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ESKİ CUMHURBAŞKANI REİSİ HELİKOPTER KAZASINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından 14’üncü dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Haziran'da yapılması kararlaştırılmıştı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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seçim İran İbrahim Reisi cumhurbaşkanlığı
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